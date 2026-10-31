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Kahramanmaraş'ta şap alarmı: Beş mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta şap alarmı: Beş mahalle karantinaya alındı

21:24, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
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Kahramanmaraş'ta şap alarmı: Beş mahalle karantinaya alındı
Elbistan’da şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları yürütülüyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine 5 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hastalığın Pınarbaşı Mahallesi’nde görülmesinin ardından alınan kararla Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahallelerinde hayvan giriş ve çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklandı. İlçedeki diğer mahallelerde de sağlık taramalarının sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bazı büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu kararıyla 5 mahalle karantinaya alındı.

Hayvan Borsası tedbiren kapatılmıştı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı tedbirleri kapsamında 5 mahalle karantinaya alınarak, hayvan hareketleri kısıtlandı. Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası, 25 Eylül tarihinde çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle geçici olarak kapatılmış ve ilçede yoğun aşılama çalışması başlatılmıştı. Yürütülen saha taramalarında Pınarbaşı Mahallesi’nde hastalık çıkışı tespit edildi.

Beş mahallede karantina kararı

Bu gelişme üzerine toplanan Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu, Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahallelerinde karantina kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda söz konusu mahallelere ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Diğer mahallelerde de sağlık taramalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurallara titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verilmesini istedi.


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Başlıklar :KahramanmaraşElbistanŞap Hastalığı
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