Aydın'da Efeler, Didim ve Germencik ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarının ardından gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 21-22 Kasım 2026 tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenledi.
Aramalarda tabanca ve fişek ele geçirildi
Üç ilçedeki operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda tabanca ve 14 fişekle birlikte 2 hassas terazi, 17 gram esrar, 3 gram kokain, 46 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 125 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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