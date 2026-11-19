Kahramanmaraş'ta kaymakamlık kararıyla çöple dolu iki katlı evden iş makineleri ve kamyonlarla atıklar tahliye ediliyor.

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Kahramanmaraş’ta çöp ve atıklarla doldurulduğu ortaya çıkan iki katlı evde, kaymakamlık kararıyla başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında kamyonlarca çöp tahliye ediliyor.

İddiaya göre, Onikişubat ilçesine bağlı Gayberli Mahallesi’nde yaklaşık 7 aydır evinde bulunmayan mülk sahibinin yokluğunda iki katlı eve yerleşen bir kadın, topladığı çeşitli eşya ve atıkları evin içerisine biriktirdi.

Odalar ve yaşam alanları çöple doldu

Zamanla evin odaları ve yaşam alanları çöp yığınlarıyla doldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kaymakamlık kararı doğrultusunda harekete geçildi.

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Polis ekipleri ve avukat eşliğinde eve giden görevliler, biriken çöplerin tahliyesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda evden ilk etapta bir kamyon dolusu çöp çıkarılırken, ikinci kamyonun doldurulmasına devam edildi.

Evde biriken atıkların toplamda yaklaşık 3 kamyonu bulabileceği değerlendirildi.

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