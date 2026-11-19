Yaklaşık 8 yıldır denizlerdeki hayal ağları toplayarak geri dönüşme katkı verdiklerini ifade eden Narcı, "Gözlük branşında bir oran veremesem de Deniz Yaşamını Koruma Derneği olarak 8 yılda 680 bin metrekare hayalet ağı deniz tabanından temizledik. Bu projede yapılan ölçümler hem sürdürebilirlik hem de Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerinin 6 tanesini eş değer şekilde karşılayacak bir yapıyı oluşturduk. Oluşturduğumuz yapıyla artık ölçüm yapıyoruz. Yani ne kadar derinlikten ne kadar bir ağ çıktı, bu ağ ne kadarlık bir hammaddeye dönüşüyor, ürettiğimiz bu hammadden de kaç tane gözlük ürettiğimizi ölçüp ürün pasaportu oluşturacağız. Yani teknoloji, sivil toplum ve bir problemin çözümü noktasındaki Startup olarak bakabiliriz. Bu proje zaten 6 yıllık bir Ar-ge çalışması. 6 yıl öncesinde çıkarılan ağlar farklı malzemeler olarak kullanıyordu. Daha çok tarım arazilerin örtülmesi ya da kadınlara çanta yapılması gibi ileri kullanım şeklinde yapıyorduk. Fakat son 1 yıl içerisinde ise bin 180 civarında gözlük ürettik" şeklinde konuştu.







