Deniz Feneri Derneği’nden Gazze’ye kış seferberliği: 200 bin aile çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
Gazze’de bombardımanların ardından hayatta kalma mücadelesi veren siviller, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte yağmur, soğuk ve ağır yaşam koşullarının tehdidi altında. Bölgede yaklaşık 200 bin ailenin çadırlarda yaşadığını belirten Deniz Feneri Derneği, Gazzeli ailelere branda, battaniye, sıcak yemek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak için yardım çağrısında bulundu. Dernek, hayırseverleri Gazze için başlatılan yardım çalışmalarına destek olmaya davet etti.
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