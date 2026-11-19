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Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Burkina Faso Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığında ormancı olarak görev yapan Issouf Oundjagabou, 16 Kasım'da KC06 numaralı Sarısu otobüsünde çantasını unuttu.

Otobüs şoförünün koltukta bulduğu çanta, tutanakla Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kayıp Eşya Bürosu'na teslim edildi.

İçerisinde kıyafet, şarj aleti, sunumlarda kullanılacak dergiler, kartvizitler ve banka çeki bulunan çanta, yapılan işlemlerin ardından Oundjagabou'ya eksiksiz verildi.

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TÜRK KAHVESİ DE İKRAM EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdür Vekili Volkan Üstün tarafından teslim edilen çantayı alan heyet üyeleri, eşyalarına kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Teslim sırasında heyet üyelerine Türk kahvesi de ikram edildi.

Oundjagabou ve beraberindeki heyet, belediye çalışanlarına teşekkür ederek, çantalarının bulunup teslim edilmesinin Türkiye'ye duydukları güveni pekiştirdiğini belirtti.

Heyet üyeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi düzeyde daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

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