Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) nedeniyle 1 haftada 315 binden fazla kişi kayıt olurken, gündüz zirveyi takip eden katılımcılar, akşam saatlerinde ise şehir merkezine akın ediyor. Akşam saatlerinde yaz sezonunu aratmayan görüntülere sahne olan Kaleiçi bölgesi olmak üzere kent merkezinde zirvenin ekonomiye katkısı hissedilmeye başlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) 1 haftada 315 binden fazla kişi kayıt oldu. Gündüz zirveyi takip eden katılımcılar, akşam saatlerinde şehir merkezine akın ediyor.

Akşamları yaz sezonunu aratmayan görüntülere sahne olan Kaleiçi başta olmak üzere kent merkezinde, zirvenin ekonomiye katkısı hissedilmeye başlandı.

Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti

Konferansın ilk 7 gününde Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret ederken, Mavi Bölge'ye kayıt olanların sayısı 102 bin 610'a ulaştı.

Kalan sürede hem Mavi Bölge katılımcı sayısında hem de Yeşil Bölge ziyaretçi sayısında rekor beklenen COP31, turizm sezonunda umduğunu bulamayan esnafa adeta can suyu oldu.

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Antalya, zirveye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle kasım ayında yaz sezonunu yaşıyor, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce katılımcı ise zirvedeki yoğun toplantı trafiğinin ardından akşam saatlerinde şehrin popüler noktalarına akın ediyor.

IHA Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) nedeniyle 1 haftada 315 binden fazla kişi kayıt olurken, gündüz zirveyi takip eden katılımcılar, akşam saatlerinde ise şehir merkezine akın ediyor. Akşam saatlerinde yaz sezonunu aratmayan görüntülere sahne olan Kaleiçi bölgesi olmak üzere kent merkezinde zirvenin ekonomiye katkısı hissedilmeye başlandı.

IHA Nurettin Şahin

Kaleiçi'nde yaz aylarını aratmayan doluluk

Restoranlarda, kafelerde ve eğlence mekanlarında, başta Kaleiçi olmak üzere, yaz aylarını aratmayan bir doluluk yaşanıyor.

COP31 katılımcıları, gün boyunca dünyanın geleceğini ve iklim krizini konuştuktan sonra akşamları Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında günün yorgunluğunu atıyor.

Zirvenin kent ekonomisine katkısı da toplam 315 bini geçen ziyaretçi sayısıyla birlikte hissedilmeye başlandı.

Taksicilerden hediyelik eşya satıcılarına, restoranlardan büfecilere kadar pek çok esnaf, turizm sezonunun sona erdiği kasım ayında COP31 bereketi yaşadıklarını söyledi.

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COP31 için Antalya'ya gelen yabancı konukları Türk misafirperverliği ile ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Kale Kapısı esnaflarından Nurettin Şahin, şöyle konuştu: "COP31 ilk başladığında bizde de bir heyecan oldu. Birkaç gün sonra COP31'e gelen misafirler Antalya içerisine gelmeye başlayınca işlerimizde gözle görülür bir artış oldu. COP31 Antalya ve Türkiye'yi dünyaya tanıttı. Bu bizim için milli bir gurur. Gelen misafirlerimizi de Türk milletine yakışır bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Esnaflar bu konudan bayağı memnun, herkes elindeki malzemeyi bitirme imkanına sahip oldu. Çünkü sezon sonunda bir durgunluk vardı. COP31 bunu canlandırdı. COP31 için gelenler alıcı müşteri bu yüzden esnaf bayağı bir memnun oldu"

IHA Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) nedeniyle 1 haftada 315 binden fazla kişi kayıt olurken, gündüz zirveyi takip eden katılımcılar, akşam saatlerinde ise şehir merkezine akın ediyor. Akşam saatlerinde yaz sezonunu aratmayan görüntülere sahne olan Kaleiçi bölgesi olmak üzere kent merkezinde zirvenin ekonomiye katkısı hissedilmeye başlandı.

Hafta sonu Kaleiçi'nde müthiş yoğunluk

Özellikle hafta sonu müthiş bir yoğunluk yaşandığını ve esnafın ilgiden memnun olduğunu söyleyen Tarihi Kaleiçi'nde esnaflık yapan Ufuk Dönmez, "COP31'in Kaleiçi'ne etkisi tabii ki oldu. Özellikle Pazar günü burası ana-baba günüydü, iğne atsan yere düşmez. Herkes normal cirolarının 4-5 katını yapmıştır herhalde o gün. Diğer günlerde etkisi oldu, ama Pazar günü çok yoğundu. Herhalde COP31'e gelenler alana gitmedikleri için herkes çarşıdaydı. Herkes, keşke her sene COP31 olsa. Restoran ve barlar doluydu, 10 binlerce, 100 binlerce kişi ağırlandı" ifadelerini kullandı.

IHA Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) nedeniyle 1 haftada 315 binden fazla kişi kayıt olurken, gündüz zirveyi takip eden katılımcılar, akşam saatlerinde ise şehir merkezine akın ediyor. Akşam saatlerinde yaz sezonunu aratmayan görüntülere sahne olan Kaleiçi bölgesi olmak üzere kent merkezinde zirvenin ekonomiye katkısı hissedilmeye başlandı.

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