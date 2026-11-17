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Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ali Hasan Yeşil (25), kazada hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenilen gencin cenazesi, bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı.

Motosiklet bariyerlere çarptı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevre Yolu kesişimindeki köprülü kavşakta meydana geldi.

07 CNG 242 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Ali Hasan Yeşil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Yeşil, köprülü kavşağın başlangıcındaki bariyerlere çarparken, motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde motosiklet ve yol üzerinde inceleme yaptı. Yeşil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

DHA Antalya'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Ali Hasan Yeşil'in cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda teslim alan yakınları üzüntüye boğuldu

Anne morg önünde gözyaşı döktü

Yeşil'in cenazesini teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun cenazesini bekleyen anne, morg önünde, "Böyle mi gidecektin çocuğum benim" diyerek feryat etti.

Genç sürücünün eşi ve annesinin bir hayli üzgün olduğu gözlendi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne ile eşi yakınları tarafından teselli edilirken, annenin "Fidan boylum, böyle mi gidecektin sen" sözleri yürekleri yaktı.

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Ali Hasan Yeşil'in cenazesi, Uluç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA Ali Hasan Yeşil (25)

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