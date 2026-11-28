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Online market uygulaması üzerinden verilen siparişin teslimatı sırasında yaşanan olay, sosyal medyada tepki çekti. İddiaya göre siparişi götüren kurye, adresi bulamayınca müşteriyi defalarca telefonla arayarak yol tarifi istedi. Kadının adresi tarif etmesine rağmen binayı bulamadığı belirtilen kurye, son telefon görüşmesinde hakaret ederek telefonu kapattı.

‘POŞETLERİ APARTMANIN ÖNÜNE BIRAKTIM’ DİYEREK AŞAĞI ÇAĞIRDI

İddiaya göre kurye, bir süre sonra kadını yeniden arayarak sipariş poşetlerini apartmanın önüne bıraktığını söyledi. Siparişini almak için aşağı inen kadın, kuryenin saldırısına uğradı. Kurye, yanına yaklaştığı kadına yumruk atarak yere düşmesine neden oldu.

YUMRUKLU SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Apartman önünde yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuryenin kadına yumruk attığı, kadının darbenin etkisiyle yere yığıldığı ve saldırganın olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Saldırının ardından kadının bayıldığı, burnunun ve dişinin kırıldığı belirtildi.

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OLAYLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

Kadının kızı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından olay gündeme geldi. Ailenin darp raporu aldığı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.