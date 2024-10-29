Özel'in adayı İmamoğlu

Programda, İmamoğlu'nun adaylığını önünde engeller bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Özel, “Ondan çok emin olmayın. Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur. Ayrıca şu anda çıkacak karar istinaf kararı, adaylığa engel değil. Yargıtay'ın onay aşamasına kadar öyle bir süreç yürür ki pişman olurlar bu kararı verdiklerine” diye konuştu. Kamuoyunda Mansur Yavaş isminin de ön plana çıktığını söyleyen Özel “Benim açımdan aday belirlemede ‘Ekrem Bey'i seçtik’ desem kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği de var” dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, “Kendime yenilirsem o zaman kaybederim, onun için cumhurbaşkanı adayı değilim” ifadelerini kullandı.