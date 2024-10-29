Özel'in adayı İmamoğlu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına yeşil ışık yaktı. “İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı aday olması karşısında kimsenin durmayacağını” ifade eden Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da kamuoyu desteği olduğunu vurguladı.
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında ‘geçici sulh’ sağlayan Genel Başkan Özgür Özel'den ilginç bir çıkış geldi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında açıklamalar yapan Özel, İmamoğlu’nun devam eden yargı süreci hakkında konuştu. Özel’in “İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı aday olması karşısında kimsenin durmayacağını” söylemesi dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU’NA GÖNDERME
Programda, İmamoğlu'nun adaylığını önünde engeller bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Özel, “Ondan çok emin olmayın. Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur. Ayrıca şu anda çıkacak karar istinaf kararı, adaylığa engel değil. Yargıtay'ın onay aşamasına kadar öyle bir süreç yürür ki pişman olurlar bu kararı verdiklerine” diye konuştu. Kamuoyunda Mansur Yavaş isminin de ön plana çıktığını söyleyen Özel “Benim açımdan aday belirlemede ‘Ekrem Bey'i seçtik’ desem kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği de var” dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, “Kendime yenilirsem o zaman kaybederim, onun için cumhurbaşkanı adayı değilim” ifadelerini kullandı.
Açık Radyo’ya destek ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da, Ermeni meselesinde Türkiye karşıtı yayınları nedeniyle RTÜK’ün karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo'yu ziyaret etti. Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve çalışanlarla bir araya gelen Özel, “Sürecin takipçisiyiz. Benim geçmişte kısa bir radyo deneyimim de vardı. Açık Radyo açılınca gelip burada program yapacağım” dedi.