‘El yükseltme’ hesaplaşması

CHP, 1-3 Kasım’da milletvekillerini Antalya kampında topluyor. Milletvekillerinin yanı sıra parti meclisi üyeleri, merkez yönetim kurulu (MYK) üyelerinin de yer hazırlanacağı kamp, bir ‘hesaplaşma’ya dönüşecek. Genel Başkan Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışına karşın yaptığı ‘el yükseltme’ sözüne yönelik eleştiriler kampta dile getirilecek.





YAKIN İSİMLER DE ELEŞTİRECEK

CHP kaynakları, Genel Başkan Özel’in eleştiri yağmuruna tutulacağını belirliyor. Özel’e muhalif milletvekillerinin yanı sıra kendi destekçilerinin ve yönetimden bazı isimlerin de kampta sert çıkışlarda bulunacağı belirtiliyor. Eleştirilerde öne çıkan başlıklar arasında CHP'nin Kürt sorunu tartışmalarında geride kalması, İstanbul Planlama Ajansı'nın Genel Merkezi denetlemesi ile cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının olacağı bildirildi.





ANA GÜNDEM O AÇIKLAMA

Tüzük Kurultayı sonrasında başlayan tartışmaların üstüne yeni ‘konuların’ eklendiğini ifade eden kaynaklar, Bahçeli’nin terör örgütü elebaşına yönelik sözlerinin ardından Özel’in “El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum” sözlerinin ana gündem olacağını belirtiyor.





HESABI SORULACAK

“Özel'in ‘el yükseltme’ çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu destekçisi bazı genel başkan yardımcılarını ve grup başkanvekillerini rahatsız etti” bilgisini paylaşan kaynaklar, Özel’e dönük Parti Meclisi ve MYK içinden muhalif olmayan isimlerinde eleştiri getirebileceğini söyledi. Kaynaklar, İmamoğlu ve ekibinin parti içi muhalefetten gelecek olan olağanüstü kurultay talebine halen olumlu bakmadığını da sözlerine ekleyerek, “İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kampta yer almasa da gölgeleri her an vekillerin üstünde olacak” değerlendirmesinde bulundu.





NEDEN AYAĞA KALKTIK?

Kampta Meclis’in açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında ayağa kalkılması da ana gündem maddelerinden biri olacak. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ve parti içi muhalefetin başı İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile destekçileri, “1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında neden ayağa kalkıldığını” Özel'e soracak. Muhalif vekillerden bazıları, Erdoğan karşısında ayağa kalkılacağı yönünde son anda bilgilendirildiklerini ifade ederek, 1 Ekim'deki Meclis'in açılış töreninde katılmamış, bir kısmı ayağa kalkmamayı tercih etmişti.





Muhaliflerden ortak bildiri planı

Genel Başkan Özgür Özel karşıtı vekillerin, 10 gün kadar önce ortak bir deklarasyon yayınlamak için bir araya geldiği de öğrenildi. Ancak İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ekiplerinden yeterli desteği alamadıkları için ortak bildirinin gündemden düşürüldüğü de ifade edildi. Deklarasyondaki eleştirilerinin kampta dile getirileceği kaydedildi. Özel'in yönetme tarzı da eleştiri masasına yatırılacak. Muhalif vekiller, Özel'in normalleşme süreci ve gündeme gelen Kürt sorununun çözümü konusunda Parti Meclisi ve TBMM Grubu’na danışmadan karar alması da eleştirilecek bir diğer başlık olarak öne çıkıyor.





Kardeşliğimizden vazgeçmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda düzenlenen 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi" nde konuştu. Alandakilere teşekkür eden Özel, “Bu meydandan yükselen ses Türkiye'nin sesidir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkeyi birlikte kurduk, sorunları birlikte çözeceğiz. Kimsenin bize istikamet çizmesine de izin vermeyeceğiz. Teröre rağmen bir arada yaşama irademizden, kardeşliğimizden, vazgeçmiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsüne teslim olmadık, olmayacağız” dedi.











