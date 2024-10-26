Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük 'çifte araç' keyfi sonlandı: Otomobiller CHP'ye iade edildi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için birbirine düştüğünü doğruladı. "Açıkça söylemek gerekirse bir cumhurbaşkanlığı tartışması var." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmanın bu saatte bu kadar erken başlaması kadar yanlış bir şey yok. Daha uzun süre var herkes görevini yapmalı." diyerek iki belediye başkanına göndermede bulundu.