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Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük 'çifte araç' keyfi sonlandı: Otomobiller CHP'ye iade edildi

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük 'çifte araç' keyfi sonlandı: Otomobiller CHP'ye iade edildi

Hüseyin Berk
20:4726/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: Arşiv)
Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: Arşiv)

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tarafından iki araç tahsis edildiği ve Genel Merkez'in bu araçları geri istediği iddia edilmişti. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun araçları kendi isteğiyle geri verdiği belirtildi. 5 Kasım 2023'te genel başkanlığı Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun 356 gündür bu araçları kullandığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, görevi devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tarafından tahsis edilen iki aracı geri istediği iddia edilmişti.

Sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında yer alan iddialarda, Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen makam araçlarının geri alındığı ifadeleri yer almıştı.

CHP'den açıklama: Biz istemedik o geri verdi

CHP'den tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddialar yalanlandı.

Açıklamada, araçların Genel Merkezin bir talebi olmaksızın iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Genel başkan olmamasına rağmen 356 gündür partinin iki aracına binmiş

5 Kasım 2023'te genel başkanlığı Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu'nun 356 gündür bu araçları kullandığı ortaya çıktı.

"Şoförün yemek hakkı iptal edildi" iddiası

Sosyal medyaya yansıyan diğer iddialarda ise Kılıçdaroğlu'nun araçları geri verme nedeni olarak, 'Genel Merkez tarafından tahsis edilen şoförün yemek hakkının iptal edilmesi' gösterildi.

CHP'nin paylaşımına tepki gösteren partililer,
"Kemal Bey de personel kullanımına tahsis edilen iki aracı iade etmiştir. Bu durum, 'Ne bir personelin yemeğine ne de araçlarınıza ihtiyacım yok' anlamına gelmektedir."
ifadeleriyle Özel yönetimini hedef aldı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Özgür Özel

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