Yeni anayasa çalışmalarını 'bölücülük' ile suçlayan Kılıçdaroğlu PKK kanalında ilk üç maddeyi değiştirmeyi vadetmişti

Son günlerde anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili paylaşımda bulunan CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X paylaşımında "Sizin derdiniz anayasa falan bölünmez bütünlüğümüzdür" ifadelerini kullandı. Fakat aynı Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda terör örgütü PKK'nın kanalında anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilebileceğinin vaadini vermişti.
Son dönemde Türkiye'de anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili tartışmalar, siyaset sahnesinin gündemini yeniden meşgul etmeye başladı.
Yeni anayasa çalışmaları sürerken son dönemde ilk üç maddeyle ilgili muhalefet cephesinin domine ettiği iddialarla süreç akamate uğratılmak isteniyor. Muhalefet partilerinin bu konularda yaptığı açıklamaların büyük kısmı sadece reddetme ve karşı çıkma üzerine kurulu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk dört maddeyle ilgili herhangi bir tartışma yok
Kılıçdaroğlu'ndan iki farklı söylem
Son olarak X hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmaları ile ülkenin bölünmesinin hedeflendiğini iddia etti.
PKK kanalında 3 madde ile ilgili 'değişim' vaadinde bulunmuştu
İlk 3 maddeyle ilgili yürütülen algı operasyonu üzerinden yeni anayasa çalışmalarını hedef alan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda PKK'nın yayın organı olan televizyonda bir programa katılmış ve anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilebileceğini söylemişti.