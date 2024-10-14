Yeni anayasa çalışmalarını 'bölücülük' ile suçlayan Kılıçdaroğlu PKK kanalında ilk üç maddeyi değiştirmeyi vadetmişti

"Değiştirilmesi teklif dahi edilemez! olan anayasanın maddesini tartışmaya açmak bölücülüktür. Sizin derdiniz anayasa falan değil. Derdiniz; 'Bölünmez bütünlüğümüzdür.' Derdiniz; Bayrağımız ve Bağımsızlığımızdır. Bu ülkede değişecek tek bir şey vardır o da: Saray ve şürekasıdır. Değiştirmek mi istiyorsunuz? Hodri Meydan!"