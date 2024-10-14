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Yeni anayasa çalışmalarını 'bölücülük' ile suçlayan Kılıçdaroğlu PKK kanalında ilk üç maddeyi değiştirmeyi vadetmişti

Yeni anayasa çalışmalarını 'bölücülük' ile suçlayan Kılıçdaroğlu PKK kanalında ilk üç maddeyi değiştirmeyi vadetmişti

Lokman Özdemir
16:0814/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Son günlerde anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili paylaşımda bulunan CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X paylaşımında "Sizin derdiniz anayasa falan bölünmez bütünlüğümüzdür" ifadelerini kullandı. Fakat aynı Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda terör örgütü PKK'nın kanalında anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilebileceğinin vaadini vermişti.

Son dönemde Türkiye'de anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili tartışmalar, siyaset sahnesinin gündemini yeniden meşgul etmeye başladı.


Yeni anayasa çalışmaları sürerken son dönemde ilk üç maddeyle ilgili muhalefet cephesinin domine ettiği iddialarla süreç akamate uğratılmak isteniyor. Muhalefet partilerinin bu konularda yaptığı açıklamaların büyük kısmı sadece reddetme ve karşı çıkma üzerine kurulu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk dört maddeyle ilgili herhangi bir tartışma yok


Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
da Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak sivil ve her kesimden katılımın olduğu bir anayasa yapılması gerektiğini her fırsatta vurguluyor.



Erdoğan geçtiğimiz ay Türkiye Müteahhitler Birliği'nin düzenlediği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri törenindeki yaptığı konuşmada yeni anayasa ve 4. madde tartışmasına da değinmişti. Erdoğan
"Tekrar altını çizerek söylüyorum. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur"
açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan iki farklı söylem


Öte yandan CHP'deki koltuk mücadelesinde etkinliği tartışılan devrik genel başkan
Kemal Kılıçdaroğlu
da anayasa üzerinden köpürtülen tartışmalara dahil oldu.


Son olarak X hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, yeni anayasa çalışmaları ile ülkenin bölünmesinin hedeflendiğini iddia etti.


Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Değiştirilmesi teklif dahi edilemez! olan anayasanın maddesini tartışmaya açmak bölücülüktür. Sizin derdiniz anayasa falan değil. Derdiniz; 'Bölünmez bütünlüğümüzdür.' Derdiniz; Bayrağımız ve Bağımsızlığımızdır. Bu ülkede değişecek tek bir şey vardır o da: Saray ve şürekasıdır. Değiştirmek mi istiyorsunuz? Hodri Meydan!"

PKK kanalında 3 madde ile ilgili 'değişim' vaadinde bulunmuştu


İlk 3 maddeyle ilgili yürütülen algı operasyonu üzerinden yeni anayasa çalışmalarını hedef alan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda PKK'nın yayın organı olan televizyonda bir programa katılmış ve anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilebileceğini söylemişti.





2015 yılında PKK'ya yakın İMC TV adlı kanalda konuşan Kılıçdaroğlu, anayasada değişiklik yapılabileceğini söylemiş, bunun üzerine kendisine yöneltilen
"İlk 3 maddeler mesela?"
sorusuna da
"Tabi buyurun gelin yapalım"
cevabını vermişti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#anayasa
#Türkiye

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