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İstanbullunun su parası nereye gitti? 20 milyarlık dev vurgun iddiası

11:56, 14/11/2026, Cumartesi
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İSKİ (Arşiv)

Son 7 yılda sadece 3 tesis yapıldı, borç verme gideri ise 626 milyondan 17 milyar liraya fırladı. İSKİ ile İBB arasındaki o akılalmaz para trafiği Sayıştay belgeleriyle deşifre oldu.

Yüksek su faturalarıyla gündeme gelen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) kaynak aktardığı iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde konuşan AK Parti İBB ve Tuzla Belediye Meclis Üyesi Murat Kant, 2025 yılı Sayıştay raporundaki bulgulara dikkati çekerek İSKİ ile İBB arasındaki mali işlemleri gündeme taşıdı.

1.7 milyar borç gideri gösterilmiş

Kant, İSKİ’nin borç verme giderinin 2024’te 626 milyon lirayken 2025’te 17 milyar 38 milyon liraya yükseldiğini, yıl sonunda İBB’den tahsil edilemeyen alacağın ise 20 milyar 307 milyon liraya ulaştığını belirtti. İBB adına düzenlenen su faturalarından doğan 2 milyar 190 milyon liralık alacağın 412 milyon lirasının çevre temizlik vergisinden mahsup edildiğini, kalan 1 milyar 778 milyon liranın ise borç verme hesabına aktarıldığını ifade eden Kant “İSKİ, İstanbul’un altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için mi var, yoksa Büyükşehir Belediyesinin finansman yükünü taşımak için mi?” diyerek belediye yönetiminden açıklama istedi.

Hangi çalışmalar yapıldı?

İstanbul’da şebekeye verilen günlük ortalama su miktarının 3,2 milyon metreküp seviyesinde olduğunu ifade eden Kant, atık su arıtma yatırımlarının kentin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

2025 yılı başında kamuoyuna yansıyan verilere göre İstanbul’daki atık suların yaklaşık yüzde 34’ünün ileri biyolojik arıtmadan geçirildiğini belirten Kant, Marmara Denizi’nin korunması açısından azot ve fosfor gideriminin önemine dikkati çekti.

90 tesisin 87'sini AK Parti yaptı

Kant, 2019 öncesinde İstanbul’da bulunan 90 arıtma tesisinin 87’sinin AK Parti döneminde yapıldığını, son 7 yılda ise kente 3 yeni tesis kazandırıldığını öne sürdü.

2019 yılında iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesini de gündeme getiren Kant, bölgedeki atık suların başka tesislere taşınmasının enerji, bakım ve işletme maliyetlerinin açıklanmasını istedi. Kant
"Silahtarağa’nın yapılmasının pahalı olduğunu söylediniz. Peki, yapılmamasının İstanbul’a maliyetini hesapladınız mı?"
 ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :istanbuliskiibb
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İstanbullunun su parası nereye gitti? 20 milyarlık dev vurgun iddiası
İSKİ (Arşiv)
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