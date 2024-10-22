Şevval Sam’a 5 milyon var işçiye maaş yok: CHP’li belediyelerde isyan kapıya dayandı

Şevval Sam bütçesi sonrası CHP'li Belediyelerde kriz büyüyor: Maaşını alamayan işçiler kapıya dayandı.
İzmir Belediyesinin Şevval Sam konseri için ayırdığı 5 milyon 300 bin TL'lik dev bütçe sonrası maaş krizi yaşanan CHP'li belediyelerde sular bir türlü durulmuyor. Konsere ayrılan bütçenin ortaya çıkmasıyla birlikte maaşlarını alamayan Konak Belediyesi işçileri, ayaklandı. Basmane Meydanı'ndaki hizmet binası önünde eylem yapan işçiler; maaşların zamanında ve tam yatırılmasını isterken Karabağlar, Gaziemir ve Buca belediyesinde de durum değişmedi. Maaş krizleri ve lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelere tepkiler çığ gibi büyüyor.
CHP'li İzmir Belediye'sinin lüks harcamalarına tepkiler büyüyor. İşçilerin parasını ödeyemeyen Konak Belediyesi Şevval Sam konseri için 5 milyon 300 bin liralık bütçe ayırmış ancak etkinlik tepkiler nedeniyle iptal edilmişti.
Konsere ayrılan bütçenin ortaya çıkmasıyla birlikte aylardır maaşlarını alamayan işçiler, ayaklandı.
CHP’li belediyelerde isyan kapıya dayandı
CHP’li belediyelerde isyan kapıya dayandı
İzmir'deki Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Buca belediyelerinde maaş krizi yaşanırken konser için ayrılan bütçe işçileri isyan ettirdi.
Konak Belediyesi işçileri, Basmane Meydanı'ndaki hizmet binası önünde eylem yaparak maaşların zamanında ve tam yatırılmasını istedi.
Öte yandan
Karabağlar Belediyesi işçileri de şantiyelerde yaptıkları açıklamalarla gecikmelere tepki göstererek haklarının bir an önce ödenmesini talep etti.
Lüks harcamalara tepkiler çığ gibi
Lüks harcamalara tepkiler çığ gibi
İşçilerin parasını ödeyemeyen Konak Belediyesi'nin 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği ortaya çıkmış ve büyük tepki çeken etkinlik iptal edilmişti.
Bununla birlikte Sam'ın 2024 yılı içerisinde bir çok CHP'li belediye ile konser için anlaştığı ve milyonlar liralık ödemeler yapıldığı iddia edildi.
Maaş krizleriyle işçiyi isyan ettiren CHP'li belediye, iptal edilen konser için bir de tazminat ödeyecek.
5 milyon 300 bin sadece sonuncusuymuş
5 milyon 300 bin sadece sonuncusuymuş
CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için şarkıcı Şevval Sam ile bir anlaşma imzalayarak
2 saatlik konser için 5 milyon 300 bin liralık ödeme yapacağının kamuoyuna yansımasının ardından bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.
Konak Belediyesi'nin milyonluk konserinin ilk olmadığı Şevval Sam'ın CHP'li belediyelerden on milyonlarca liralık konser ödemesi aldığı öğrenildi.
Borcunu ödemeyen Foça Belediyesi hacizlik olmuştu
Borcunu ödemeyen Foça Belediyesi hacizlik olmuştu
Hem belediye çalışanlarına hem de piyasaya olan borçlarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Foça Belediyesi; Foça Kalesi Surları 2. Etap Seyir Terasları ve bilgilendirme platformları inşaatı yapım işi için vadettiği
5 milyon 138 bin 121 lirayı yüklenici firmaya zamanında ödemeyince hacizlik oldu.
Ödenmeyen yüklü miktardaki borçlar nedeniyle Foça İcra Müdürlüğü personeli ile birlikte belediyeye giden firma avukatları
, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın makam odasında bulunan ve içlerinde makam koltuğu, başkan masası ve koltuk takımının da yer aldığı büro malzemelerini haczetti.
Haciz işlemi sonrası Başkan Fıçı'nın odası tamamen boşaldı.
Maaşını alamayan işçiler belediye binasını bastı
Maaşını alamayan işçiler belediye binasını bastı
CHP’li İzmir Bayraklı Belediyesi’nin mali krizi gerekçesiyle işçi maaşlarında yüzde 30-40 kesintiye gitmesi üzerine Genel İş üyesi belediye işçileri iş bıraktı.
Sloganlar eşliğinde belediye binasını basan işçiler önce belediye önünde toplu eylem düzenledi. Çöp kamyonlarını durduran işçiler, belediye binasının önündeki yolu kapattı.
Grup ellerinde pankartlar eşliğinde "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. CHP'li belediye tarafından maaşlar eksik ödenen işçiler, son olarak belediye binasını bastı.
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