Şevval Sam’a 5 milyon var işçiye maaş yok: CHP’li belediyelerde isyan kapıya dayandı

Hem belediye çalışanlarına hem de piyasaya olan borçlarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li Foça Belediyesi; Foça Kalesi Surları 2. Etap Seyir Terasları ve bilgilendirme platformları inşaatı yapım işi için vadettiği

5 milyon 138 bin 121 lirayı yüklenici firmaya zamanında ödemeyince hacizlik oldu.

Ödenmeyen yüklü miktardaki borçlar nedeniyle Foça İcra Müdürlüğü personeli ile birlikte belediyeye giden firma avukatları

, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın makam odasında bulunan ve içlerinde makam koltuğu, başkan masası ve koltuk takımının da yer aldığı büro malzemelerini haczetti.