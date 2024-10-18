CHP'li isimden 50 milyonluk konser çarkı iddiası: Şevval Sam gibi 10 tane daha var

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için şarkıcı

Şevval Sam

ile bir anlaşma imzalayan Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Karantina Meydanı'nda yapılacak 2 saatlik konser için 4 Ekim 2024'te yapılan anlaşmaya göre Sam'a tam olarak

5 milyon 300 bin liralık