CHP'li isimden 50 milyonluk konser çarkı iddiası: Şevval Sam gibi 10 tane daha var

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bahane edilerek düzenlenen konserlere dev bütçeler akıtan CHP’li belediyeler arasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle gündeme gelen Konak Belediyesi de yer alıyor. Belediyenin 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği ortaya çıkmış ve büyük tepki çekmişti. Bununla birlikte Sam'ın 2024 yılı içerisinde bir çok CHP'li belediye ile konser için anlaştığı ve milyonlar liralık ödemeler yapıldığı iddia edildi.
Anlaşmaya dair belgeler ortaya çıkmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ancak skandal bununla da sınırlı kalmadı.
CHP'li belediyelerde konser rantı iddiası
İddiaya göre Şevval Sam, 2024 yılı boyunca CHP'li belediyelerle 10 farklı konser için anlaşmaya vardı.
- Bu konserlerin toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyon Türk Lirası olduğu öne sürülüyor.
"10 kadrolu sanatçı var"
Tolgahan Erdoğan, sadece Şevval Sam'ın değil, 10 kadrolu sanatçının da CHP'li belediyelerle benzer şekilde çalıştığını ve bu durumun devam ettiğini belirtti.
İddialarla ilgili CHP yönetiminden ve adı geçen belediyelerden ise henüz bir açıklama yapılmış değil.