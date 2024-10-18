Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'li isimden 50 milyonluk konser çarkı iddiası: Şevval Sam gibi 10 tane daha var

CHP'li isimden 50 milyonluk konser çarkı iddiası: Şevval Sam gibi 10 tane daha var

16:3918/10/2024, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şevval Sam
Şevval Sam

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bahane edilerek düzenlenen konserlere dev bütçeler akıtan CHP’li belediyeler arasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle gündeme gelen Konak Belediyesi de yer alıyor. Belediyenin 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği ortaya çıkmış ve büyük tepki çekmişti. Bununla birlikte Sam'ın 2024 yılı içerisinde bir çok CHP'li belediye ile konser için anlaştığı ve milyonlar liralık ödemeler yapıldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda iki kişinin ihmalden dolayı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle tepkilerin odağı haline gelen
CHP'li Konak Belediyesi
, şimdi de
Şevval Sam
'a 2 saatlik konser için ödeyeceği ücret ile gündeme geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için şarkıcı
Şevval Sam
ile bir anlaşma imzalayan Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Karantina Meydanı'nda yapılacak 2 saatlik konser için 4 Ekim 2024'te yapılan anlaşmaya göre Sam'a tam olarak
5 milyon 300 bin liralık
ödeme yapacak.

Anlaşmaya dair belgeler ortaya çıkmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ancak skandal bununla da sınırlı kalmadı.


CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan konuyla ilgili yeni ifşalarda ve iddialarda bulundu.

Şevval Sam

CHP'li belediyelerde konser rantı iddiası


İddiaya göre Şevval Sam, 2024 yılı boyunca CHP'li belediyelerle 10 farklı konser için anlaşmaya vardı.


  • Bu konserlerin toplam maliyetinin yaklaşık 50 milyon Türk Lirası olduğu öne sürülüyor.

"10 kadrolu sanatçı var"


Tolgahan Erdoğan, sadece Şevval Sam'ın değil, 10 kadrolu sanatçının da CHP'li belediyelerle benzer şekilde çalıştığını ve bu durumun devam ettiğini belirtti.


İddiaya göre, Sam’ın anlaşmalı olduğu CHP'li belediyeler şu şekilde;

08 Mart 2024: Ankara Büyükşehir Belediyesi
19 Mayıs 2024: Üsküdar Belediyesi
15 Haziran 2024: Bandırma Belediyesi
17 Haziran 2024: Süleymanpaşa Belediyesi
28 Haziran 2024: İzmit Belediyesi
15 Temmuz 2024: Bursa Büyükşehir Belediyesi
30 Ağustos 2024: Manavgat Belediyesi
06 Eylül 2024: Afyonkarahisar Belediyesi
12 Ekim 2024: Bodrum Belediyesi
29 Ekim 2024: Konak Belediyesi

İddialarla ilgili CHP yönetiminden ve adı geçen belediyelerden ise henüz bir açıklama yapılmış değil.




#Şevval Sam
#CHP
#Konak Belediyesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zammı için sıkı pazarlık başlayacak: Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler gelmeye başladı