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İki kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü: CHP'li Konak Belediyesi'nden hizmete değil konsere dev bütçe

İki kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü: CHP'li Konak Belediyesi'nden hizmete değil konsere dev bütçe

Lokman Özdemir
15:4417/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Konak Belediyesi'nin iki saatlik konser için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği iddia edildi.
Konak Belediyesi'nin iki saatlik konser için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği iddia edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde ihmalden kaynaklı elektrik çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi hafızalardaki yerini korurken CHP’li Konak Belediyesi'nin konser organizasyonlarına ayırdığı bütçe tepki çekti. Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre CHP'li belediye 29 Ekim kutlamaları kapsamında Şevval Sam'a sahne alacağı etkinlik için dudak uçuklatan bir ödeme yapacak.

Geçtiğimiz temmuz ayında İzmir’in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan
Özge Ceren Deniz
ve
İnanç Öktemay
hayatını kaybetmişti.

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Facia 'geliyorum' demiş


Akıma kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S'nin de aralarında bulunduğu 14'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.




  • Büyük bir faciaya neden olan olayın ihmalden kaynaklandığı da ortaya çıkmıştı. 9 Ocak 2024 dönemine ait görüntülerde yağmur sırasında mazgalların olduğu noktada dumanların çıktığı kameralarca kaydedildi. Bir başka görüntü olan 4 Ocak 2024 tarihinde ise belediye ekiplerinin bölgede balyozlarla çalışmalar yaptığı görüntülere yansımıştı.

İzmir'in yerel gazetesi 'Ege Telgraf' da beş yıl önce
"Çözüm için illa biri mi ölmeli?"
başlığıyla bu tehlikeye dikkat çekmişti.

Belediye başkanı gülerek konuştu


Tüm Türkiye'nin konuştuğu görüntülerdeki olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP'li Belediye Başkanı
Nilüfer Çınarlı Mutlu
'nun gülerek konuşması dikkatlerden kaçmamıştı.



Hizmete değil konsere dev bütçe


İki vatandaşın hayatına mal olan olayda ihmali olmakla suçlanan CHP'li
Konak Belediyesi
ise olayın üzerinden aylar geçtikten sonra konser için dev bir bütçe ayırdı.


Belediye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri
kapsamında yandaş
Şevval Sam
'a 2 saatlik konser için tam
5 milyon 300 bin lira
lira ödeyecek.


Konser organizasyonunu üstlenen İstanbul merkezli
Vigor Sanat
, dikkat çeken detaylardan biri oldu.


Gazeteci
Tolgahan Erdoğan
’ın paylaştığı bilgilere göre, Vigor Sanat, özellikle İstanbul ve diğer
CHP’li belediyelerle
sıkça çalışan bir organizasyon firması olarak öne çıkıyor.

Firmanın, birçok etkinlikte düzenleyici olarak yer alması, bu tür iş birliklerinin sorgulanmasına neden oldu.


#CHP
#Konak Belediyesi
#Şevval Sam

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