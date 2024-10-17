İki kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü: CHP'li Konak Belediyesi'nden hizmete değil konsere dev bütçe

İzmir'in Konak ilçesinde ihmalden kaynaklı elektrik çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesi hafızalardaki yerini korurken CHP’li Konak Belediyesi'nin konser organizasyonlarına ayırdığı bütçe tepki çekti. Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre CHP'li belediye 29 Ekim kutlamaları kapsamında Şevval Sam'a sahne alacağı etkinlik için dudak uçuklatan bir ödeme yapacak.
İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Facia 'geliyorum' demiş
Akıma kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S'nin de aralarında bulunduğu 14'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
- Büyük bir faciaya neden olan olayın ihmalden kaynaklandığı da ortaya çıkmıştı. 9 Ocak 2024 dönemine ait görüntülerde yağmur sırasında mazgalların olduğu noktada dumanların çıktığı kameralarca kaydedildi. Bir başka görüntü olan 4 Ocak 2024 tarihinde ise belediye ekiplerinin bölgede balyozlarla çalışmalar yaptığı görüntülere yansımıştı.
Belediye başkanı gülerek konuştu
Hizmete değil konsere dev bütçe
Firmanın, birçok etkinlikte düzenleyici olarak yer alması, bu tür iş birliklerinin sorgulanmasına neden oldu.