İki kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü: CHP'li Konak Belediyesi'nden hizmete değil konsere dev bütçe

Büyük bir faciaya neden olan olayın ihmalden kaynaklandığı da ortaya çıkmıştı. 9 Ocak 2024 dönemine ait görüntülerde yağmur sırasında mazgalların olduğu noktada dumanların çıktığı kameralarca kaydedildi. Bir başka görüntü olan 4 Ocak 2024 tarihinde ise belediye ekiplerinin bölgede balyozlarla çalışmalar yaptığı görüntülere yansımıştı.