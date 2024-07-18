|
Gündem

İki kişi hayatını kaybetmişti: İzmir'deki elektrik akımı faciasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de etkili olan sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışırken akıma kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 27 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Söz konusu soruşturmada yeni bir gelişme de yaşandı. Belge ve beyan delilleri değerlendirilerek beş kişi hakkında daha gözaltı kararı verilirken, gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

20:42 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:34 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İzmir'de iki kişi kaçak elektrik akımı nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İzmir'de iki kişi kaçak elektrik akımı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 27 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Beş kişiye daha gözaltı kararı

Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek beş kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaçak elektrik faciası

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.



#İzmir
#Elektrik Akımı
#Soruşturma
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp otomatik çeviri hangi dillerde var?