İki kişi hayatını kaybetmişti: İzmir'deki elektrik akımı faciasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Beş kişiye daha gözaltı kararı

Beş kişiye daha gözaltı kararı

Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek beş kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.