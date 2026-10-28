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Siber haramilere DOLUNAY kıskacı: İlk 18 dakikaya dikkat

Siber haramilere DOLUNAY kıskacı: İlk 18 dakikaya dikkat

18:21, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:28, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Siber haramilere DOLUNAY kıskacı: İlk 18 dakikaya dikkat
Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, siber vurgunculara devlet kıskacının nasıl vurulacağını anlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen DOLUNAY Projesi'ni görüştü. Proje kapsamında kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile şüpheli para hareketlerinin yapay zekâ destekli analizlerle anlık takip edilmesi ve dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, mevzuat çalışmalarını ve iki bakanlık arasındaki iş birliğini değerlendirdi.

Görüşmede, DOLUNAY Projesi kapsamında kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi de gündeme geldi.

DOLANDIRILAN PARANIN İZİ SÜRÜLECEK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanmasının yanı sıra mağdurların paralarının geri kazanılmasının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Dolandırıcılıkla elde edilen paraların farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılmasının mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırdığına dikkat çeken Çiftçi, DOLUNAY Projesi ile bu para trafiğine zamanında müdahale etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

HEDEF İLK 18 DAKİKADA MÜDAHALE

Çiftçi, projenin hedefleri arasında dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesinin bulunduğunu açıkladı.
Yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmaların hızla işletilmesi planlanıyor.

KURUMLAR ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Böylece suç gelirlerinin takibinin hızlandırılması ve mağdurların zararlarının büyümeden önlenmesi hedefleniyor.

GÜRLEK: DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKÂNLARIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de siber dolandırıcılıkla mücadelede suç şüphelilerinin yakalanması kadar, suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Gürlek, DOLUNAY Projesi ile şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Gürlek, siber dünyadaki dolandırıcılık şebekelerine karşı devletin bütün imkânlarıyla mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.




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Başlıklar :Akın GürlekMustafa ÇiftçiSiber DolandırıcılıkAdalet Bakanıİçişleri Bakanı
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