Siber haramilere DOLUNAY kıskacı: İlk 18 dakikaya dikkat
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen DOLUNAY Projesi'ni görüştü. Proje kapsamında kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile şüpheli para hareketlerinin yapay zekâ destekli analizlerle anlık takip edilmesi ve dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesi hedefleniyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, mevzuat çalışmalarını ve iki bakanlık arasındaki iş birliğini değerlendirdi.
Görüşmede, DOLUNAY Projesi kapsamında kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi de gündeme geldi.
DOLANDIRILAN PARANIN İZİ SÜRÜLECEK
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanmasının yanı sıra mağdurların paralarının geri kazanılmasının da büyük önem taşıdığını belirtti.
HEDEF İLK 18 DAKİKADA MÜDAHALE
KURUMLAR ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK
Böylece suç gelirlerinin takibinin hızlandırılması ve mağdurların zararlarının büyümeden önlenmesi hedefleniyor.
GÜRLEK: DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKÂNLARIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek de siber dolandırıcılıkla mücadelede suç şüphelilerinin yakalanması kadar, suçtan elde edilen haksız kazançların izinin sürülmesi ve mağdurların haklarının korunmasının da önemli olduğunu vurguladı.
Gürlek, DOLUNAY Projesi ile şüpheli para hareketlerinin anlık olarak tespit edilmesini ve suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarılmasının önlenmesini hedeflediklerini belirtti.
Gürlek, siber dünyadaki dolandırıcılık şebekelerine karşı devletin bütün imkânlarıyla mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.