CHP'li belediyelerde 'tanıdık' kıyağı: 'Erdal Beşikçioğlu'dan set arkadaşına 5 milyon liralık ihale' iddiası

Erdal Beşikçioğlu
CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun 19 Mayıs etkinliklerinde rol arkadaşının şirketine doğrudan temin ile 12,5 milyon liralık organizasyon işi verdiği iddia edildi. AK Parti Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Çağlar belediye meclisinde duruma tepki gösterdi. Beşikçioğlu son olarak 15 Temmuz ile ilgili herhangi bir anma programı yapmaması ile tepki çekmişti.
CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
’nun adaylığını duyurduğu günden beri yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Kendini '19 Mayıs' ile savundu
Kendini '19 Mayıs' ile savundu
Beşikçioğlu'nun 19 Mayıs etkinlikleri için rol arkadaşının şirketine doğrudan 12,5 milyon lira aktardığı öne sürüldü.
Konuyla ilgili Belediye Meclis toplantısında AK Partili Meclis Üyesi Uğur Çağlar ile tartışma yaşayan Beşikçioğlu
"Bence siz bu etkinlikten değil, 19 Mayıs’tan rahatsız oldunuz"
diyerek kendini savundu.
"Sanatçılar başkanın tanıdıklarıymış"
"Sanatçılar başkanın tanıdıklarıymış"
Uğur Çağlar ise
"Üç günde harcanan 12,5 milyondan bahsetmek istiyorum. Bu miktar, sadece 3 günlük konser için harcandı. Biz 19 Mayıs’ta kutlama yapılmasın demiyoruz; mesele şu ki, geçen yıl düzenlenen 10 günlük festivalde seslendirme sanatçılarına 11 milyon harcarken, bu yıl 3 günde 12,5 milyon harcanacak. Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi olarak bu durumu sorguladığımda, 'Sanatçılar başkanın tanıdıklarıymış' gibi bir karşılık alıyorum. Arkadaşlar, burada bir şey yönetiyorsunuz. Evet, birçok insanı tanıyorsunuz, ama tanıdıklarınızla iş yaparken daha dikkatli olmalısınız."
cevabını verdi.
"Atatürk maskesinin arkasına gizlenip konuyu çarpıtmayın"
"Atatürk maskesinin arkasına gizlenip konuyu çarpıtmayın"
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Etimesgut Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın da duruma tepki gösterdi.
Beşikçioğlu’na sosyal medya üzerinden tepki gösteren Yalçın
"Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Sn. Erdal Beşikçioğlu, biz, rol arkadaşınıza 12,5 milyon lira ile iş verilip milletin parasının peşkeş çekilmesinden rahatsız oluyoruz. Atatürk maskesinin arkasına gizlenip konuyu çarpıtmaya çalışmayın. Ayıp!"
ifadelerini kullandı.
15 Temmuz etkinliklerini 'tasarruf' adı altında iptal etmişti
15 Temmuz etkinliklerini 'tasarruf' adı altında iptal etmişti
- 251 vatandaşımızın şehit edildiği 2 bin 700'ü aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimi yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılırken CHP'li Etimesgut Belediyesi 'tasarruf' bahanesiyle şehitlerin anılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için etkinlik düzenlememe kararı almıştı.
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