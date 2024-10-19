CHP'li belediyelerde 'tanıdık' kıyağı: 'Erdal Beşikçioğlu'dan set arkadaşına 5 milyon liralık ihale' iddiası

"Üç günde harcanan 12,5 milyondan bahsetmek istiyorum. Bu miktar, sadece 3 günlük konser için harcandı. Biz 19 Mayıs’ta kutlama yapılmasın demiyoruz; mesele şu ki, geçen yıl düzenlenen 10 günlük festivalde seslendirme sanatçılarına 11 milyon harcarken, bu yıl 3 günde 12,5 milyon harcanacak. Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi olarak bu durumu sorguladığımda, 'Sanatçılar başkanın tanıdıklarıymış' gibi bir karşılık alıyorum. Arkadaşlar, burada bir şey yönetiyorsunuz. Evet, birçok insanı tanıyorsunuz, ama tanıdıklarınızla iş yaparken daha dikkatli olmalısınız."