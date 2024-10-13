Mansur Yavaş'tan itiraf gibi sözler: Altı yıldır yönettiği şehrin alt yapısından şikayet etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, memur alımları, vaatler ve Körfez'deki kirlilik üzerinden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. CHP'nin seçim döneminde kendi vaatlerinin çok üstünde vaatler sunduğunun altını çizen Dağ, “Vaatleri unutulsun diye bekliyorlar. İlk defa hizmet, icraat konuşmaya başladılar. 6 aylık dönemde 180 günde eylem planları vardı. Bir adım dahi atmış değiller." dedi. Sundukları her projede CHP'nin önüne geçtiğini belirten Dağ, "İzmirliler, yerel seçimlerde size sarı kart gösterdi. Ben sandık sandık bize oy vermeyen, bu seçimde veren CHP'li seçmenleri çıkarttım. İzmirli sarı kartı verdi, kırmızı karta da az kaldı." ifadelerini kullandı.