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Mansur Yavaş 'engelleniyoruz' demişti: Belediyenin reddettiği ortaya çıktı

Mansur Yavaş 'engelleniyoruz' demişti: Belediyenin reddettiği ortaya çıktı

13:041/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okul müdürlerine, 'Belediyeden hiç bir şey istemeyin' diye mesaj atıldığını söyleyerek okulların temizliğine yardım etmelerine izin verilmediği iddiasında bulunmuştu. Ancak sadece birkaç ay önce belediyenin okullardan gelen çevre temizliği taleplerini çeşitli gerekçeler öne sürerek reddettiğini gösteren bazı belgeler ortaya çıktı.

Ankara'da yaptığı hizmetlerle değil de CHP'deki Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla gündeme gelen
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
, son yaptığı açıklamada okullarda temizlik yapmalarına izin verilmediğini öne sürerek bir takım iddialarda bulundu.


Sosyal medyada başlatılan
'okullarda temizlik yapılmadığı'
algısıyla eş zamanlı olarak açıklamada bulunan Yavaş, okullarda temizlik için talepte bulunan 271 okuldan 113 tanesinin talebini geri çektiğini ve okul müdürlerine,
'Belediyeden hiçbir şey istemeyin'
diye mesaj atıldığını ileri sürdü.




Belgeler ortaya çıktı


Okullarda temizlik yapmalarının engellendiğinin savunan Yavaş'ın iddialarını çürüten bazı belgeler ortaya çıktı.
Belediyenin, okullardan gelen çevre temizliği isteklerini birkaç ay önce bazı nedenler sunarak geri çevirdiği görüldü.




"Talebiniz değerlendirmeye alınamamıştır"


Söz konusu belgelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Keçiören Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda şu açıklamalara yer veriliyor;

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞINA,

Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 29.05.2024 tarihli ve 76004662-103339909 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; Keçiören İlçesi Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinin çimlerin biçilmesi talep edilmektedir.
Daire Başkanlığımızca 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Mücavir alanlarımızın genişlemesi ile Daire Başkanlığımız sorumluluk alanları olan Ana Cadde, Bulvar, Meydan, Park alanları, Yan bantlar, Piknik alanları, Mesire alanları vb. alanlardaki çalışmaların iş programımızdaki yoğunluğu artırdığından, talebiniz değerlendirmeye alınamamıştır.


Basına yansıyan diğer belgelerde de Yenimahalle Kaymakamlığı ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullarda temizlik talebine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
'ret' cevabı
verildiği görüldü.


MEB'ten de açıklama yapıldı


Öte yandan okullarda temizlik hizmetlerinin yapılmadığı yönündeki iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da (MEB) açıklama yapılmıştı.


Yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya platformları ile yazılı ve görsel basında yer alan okullardaki temizlik hizmetlerine dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin gerekli hale geldiği belirtildi.



Açıklamada, Bakanlık bünyesindeki 60 bin 487 okulun temizlik işlerinin ve temizlik malzemelerinin tedarikinin Bakanlık tarafından sağlandığı vurgulandı. Ayrıca, okullardaki temizlik hizmetlerinin halihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli tarafından yürütüldüğü ifade edildi.


  • İstihdamı artırma amacıyla bu yıl başlatılan "İşgücü Uyum Programı" kapsamında, kadrolu temizlik personeline ek olarak yarı zamanlı 120 bin kişilik kontenjan ayrıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu programın ilk kez uygulanmasından dolayı yeterli başvurunun alınamaması nedeniyle bazı gecikmelerin ve sorunların ortaya çıktığı belirtildi. İUP çerçevesinde şu anda 63 bin 777 kişinin görev yaptığı da bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir protokol olmadan ve gerekli önlemler alınmadan atılacak adımların kamu hukuku açısından sakıncalı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:


"2 bin 217 okulun bulunduğu bir ilde 13 okulda sadece 1 gün temizlik yapıp 'ildeki bütün okulların temizliği her gün yapılıyor' görüntüsü vermenin asgari ahlaki ilkeler açısından sorunlu olduğu açıktır. Bu tarzda hareket eden bazı belediyelerce, Türkiye genelinde 'okullarda temizlik sorunu varmış gibi' gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı halde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki -asla arzu etmediğimiz- münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca 'samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon' olarak değerlendirilmektedir. İlim ve irfan yuvaları olan okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmekle mükellef eğitim kurumlarımız; siyasete malzeme yapılacak yerler değildir. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir."





#Mansur Yavaş
#Ankara
#Belediye

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