Mansur Yavaş 'engelleniyoruz' demişti: Belediyenin reddettiği ortaya çıktı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okul müdürlerine, 'Belediyeden hiç bir şey istemeyin' diye mesaj atıldığını söyleyerek okulların temizliğine yardım etmelerine izin verilmediği iddiasında bulunmuştu. Ancak sadece birkaç ay önce belediyenin okullardan gelen çevre temizliği taleplerini çeşitli gerekçeler öne sürerek reddettiğini gösteren bazı belgeler ortaya çıktı.
Belgeler ortaya çıktı
"Talebiniz değerlendirmeye alınamamıştır"
MEB'ten de açıklama yapıldı
Öte yandan okullarda temizlik hizmetlerinin yapılmadığı yönündeki iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da (MEB) açıklama yapılmıştı.
Yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya platformları ile yazılı ve görsel basında yer alan okullardaki temizlik hizmetlerine dair kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin gerekli hale geldiği belirtildi.
Açıklamada, Bakanlık bünyesindeki 60 bin 487 okulun temizlik işlerinin ve temizlik malzemelerinin tedarikinin Bakanlık tarafından sağlandığı vurgulandı. Ayrıca, okullardaki temizlik hizmetlerinin halihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli tarafından yürütüldüğü ifade edildi.
- İstihdamı artırma amacıyla bu yıl başlatılan "İşgücü Uyum Programı" kapsamında, kadrolu temizlik personeline ek olarak yarı zamanlı 120 bin kişilik kontenjan ayrıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu programın ilk kez uygulanmasından dolayı yeterli başvurunun alınamaması nedeniyle bazı gecikmelerin ve sorunların ortaya çıktığı belirtildi. İUP çerçevesinde şu anda 63 bin 777 kişinin görev yaptığı da bildirildi.
Açıklamada, herhangi bir protokol olmadan ve gerekli önlemler alınmadan atılacak adımların kamu hukuku açısından sakıncalı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: