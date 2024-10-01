Mansur Yavaş 'engelleniyoruz' demişti: Belediyenin reddettiği ortaya çıktı

"2 bin 217 okulun bulunduğu bir ilde 13 okulda sadece 1 gün temizlik yapıp 'ildeki bütün okulların temizliği her gün yapılıyor' görüntüsü vermenin asgari ahlaki ilkeler açısından sorunlu olduğu açıktır. Bu tarzda hareket eden bazı belediyelerce, Türkiye genelinde 'okullarda temizlik sorunu varmış gibi' gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı halde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki -asla arzu etmediğimiz- münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca 'samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon' olarak değerlendirilmektedir. İlim ve irfan yuvaları olan okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmekle mükellef eğitim kurumlarımız; siyasete malzeme yapılacak yerler değildir. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir."