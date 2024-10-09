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CHP teşkilatına İmamoğlu fişlemesi

CHP teşkilatına İmamoğlu fişlemesi

Uğur Duyan
04:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) üzerinden CHP Genel Merkezi’ni dizayn eden İmamoğlu, teşkilatları da denetlemek üzere harekete geçti. CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre İmamoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke’den “İl ve ilçelerdeki destekçileri ile kendisine muhalif isimleri rapor etmesini” istedi.

CHP Genel Merkezi'ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) üzerinden 'insan kaynakları' denetimine sokan Ekrem İmamoğlu, örgütü de tekelden denetlemek için harekete geçti. CHP kaynaklarından gelen bilgilere göre; Tüzük Kurultayı'nda genel sekreterlik makamının gücünü artıran İmamoğlu'nun Genel Sekreter Selin Sayek Böke'ye 'İl ve ilçelerdeki destekçileri ve muhalif isimleri rapor etmesi' yönünde bir istek ilettiği iddia edildi. İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve Kasım 2023'teki 37'nci Olağan Kurultay'ın ardından Genel Sekreter olan Böke, IPA'nın CHP Genel Merkezi'ndeki tasfiye teftişini yürüten 3 kişilik ekibi bizzat yönetme yetkisine de sahip.


DÖRT KOLDAN ADAYLIK ÇALIŞMASI

Kaynaklar; 'İmamoğlu'nun bu hamlelerinin altında Genel Başkan Özgür Özel'i her cepheden kuşatarak cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması için gereken süreci hızlandırmak olduğunu' söyledi. Kaynaklar, "İmamoğlu, artık adaylığının duyurulmasını istiyor. Her ne kadar Mansur Yavaş adaylık noktasında bir süre susma kararı alsa da Özgür Özel de İmamoğlu'nun adaylığına dair sorulara henüz vakit var, diyerek durumu geçiştirmeye çalışsa da Ekrem Bey artık adaylığını duymak istiyor. Bunun için de dört bir koldan saldırıya geçmişe benziyor" değerlendirmesinde bulundu.



CHP lideri Özel'den Yavaş'ın adaylık umutlarını yeşerten çıkış: İmamoğlu'nun erken adaylığı gibi bir şey yok

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanı adayı tartışması iyice harlandı. İmamoğlu'nun "Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" sözleri sonrasında karşılıklı restleşmelerin ardından son dönemde bu konudaki çıkışlarını artıran Yavaş, "Kesinlikle zafer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. İki isim arasında yaşanan adaylık tartışmalarına dair bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. tv100 Ana Haber'e katılan Özel, gerçekleştirdiği diyalogda İmamoğlu'nun kendisine, "İnsanlar bana, İstanbul’a bir 5 yıl daha hizmet etmem için görev verdiler. İstanbul’a odaklıyım. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum bu tartışmaların içinde olmak istemiyorum." dediğini aktardı. Özel bu sözlerle, iki isim arasındaki tartışmada Yavaş'ı sevindirecek bir çıkışta bulunmuş oldu.


#chp
#Ekrem İmamoğlu
#siyaset

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