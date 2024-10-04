CHP'nin iki numarasından parti içerisine yaylım ateşi: Adaylık atışmaları sürerken Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yapan kim?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ortaya atılan 'yasak aşk' iddiaları sonrasında parti içerisine sert mesajlar verdi. "İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız" diyen Karasu, "Her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular" ifadelerini kullandı. Özel'e parti içerisinden operasyon çekenlerin kim olduğu merak konusu olurken akıllara son bir haftaya damga vuran 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışmaları geldi.
CHP'de seçimlere 3.5 yıldan fazla bir süre olmasına rağmen cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları patlak verdi.
Erken adaylığı veto eden Özel'e 'yasak aşk' operasyonu
Bu sözler sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile 'yasak aşk yaşadığı' iddiaları gündeme sokulmuştu.
CHP'li isimler tarafından tartışma konusu yapılan mesele sonrası Durbay, "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" demişti.
Özel'in yardımcısından parti içerisine sert mesaj: CHP içinde namussuzca ithamlarda bulunanlar var
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Ulaş Karasu, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, partisinin içine yönelik sert mesajlar verdi.
Karasu'nun mesajını CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.
Hatırlanacağı gibi İmamoğlu, 2020 yılında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın İBB’nin T3 Vakfı’na 41 milyon lira destek verdiği iddialarını yalanlamış ve ikilinin arası açılmıştı.
Haberi yapan CHP'li disipline sevk edildi
Öte yandan iddiaları dolaşıma sokan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.