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CHP'nin iki numarasından parti içerisine yaylım ateşi: Adaylık atışmaları sürerken Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yapan kim?

CHP'nin iki numarasından parti içerisine yaylım ateşi: Adaylık atışmaları sürerken Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yapan kim?

22:594/10/2024, Cuma
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ortaya atılan 'yasak aşk' iddiaları sonrasında parti içerisine sert mesajlar verdi. "İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız" diyen Karasu, "Her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular" ifadelerini kullandı. Özel'e parti içerisinden operasyon çekenlerin kim olduğu merak konusu olurken akıllara son bir haftaya damga vuran 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışmaları geldi.

CHP'de seçimlere 3.5 yıldan fazla bir süre olmasına rağmen cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları patlak verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin kendisini cumhurbaşkanı adayı göstermesi durumunda seçimlere katılacağını duyurdu. Yavaş
"Kesinlikle zafer elde edeceğiz"
dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu çıkışa verdiği yanıtta,
"Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz"
demişti.

Erken adaylığı veto eden Özel'e 'yasak aşk' operasyonu

İkili arasındaki atışmalara ilişkin iki gün önce katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Özgür Özel,
"İmamoğlu'nun erken adaylığı gibi bir şey yok"
ifadelerini kullanmış ve tartışmaları harlamıştı.
CHP lideri Özel'den Yavaş'ın adaylık umutlarını yeşerten çıkış: İmamoğlu'nun erken adaylığı gibi bir şey yok

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanı adayı tartışması iyice harlandı. İmamoğlu'nun "Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" sözleri sonrasında karşılıklı restleşmelerin ardından son dönemde bu konudaki çıkışlarını artıran Yavaş, "Kesinlikle zafer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. İki isim arasında yaşanan adaylık tartışmalarına dair bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. tv100 Ana Haber'e katılan Özel, gerçekleştirdiği diyalogda İmamoğlu'nun kendisine, "İnsanlar bana, İstanbul’a bir 5 yıl daha hizmet etmem için görev verdiler. İstanbul’a odaklıyım. İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum bu tartışmaların içinde olmak istemiyorum." dediğini aktardı. Özel bu sözlerle, iki isim arasındaki tartışmada Yavaş'ı sevindirecek bir çıkışta bulunmuş oldu.

Bu sözler sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile 'yasak aşk yaşadığı' iddiaları gündeme sokulmuştu.

CHP'li isimler tarafından tartışma konusu yapılan mesele sonrası Durbay, "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" demişti.

Özel'in yardımcısından parti içerisine sert mesaj: CHP içinde namussuzca ithamlarda bulunanlar var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Ulaş Karasu, yaşananlara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, partisinin içine yönelik sert mesajlar verdi.

"Bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanlarıyla ilgili her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular" diyen Karasu,
"Fakat ilk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız"
ifadelerini kullandı.
Özel hakkında 'yasak aşk' iddialarını gündeme getiren gazeteci Ebru Küçükaydın'ın Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafı.

Karasu'nun mesajını CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da alıntılayarak paylaşması dikkati çekti.

Hatırlanacağı gibi İmamoğlu, 2020 yılında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın İBB’nin T3 Vakfı’na 41 milyon lira destek verdiği iddialarını yalanlamış ve ikilinin arası açılmıştı.

Haberi yapan CHP'li disipline sevk edildi

Öte yandan iddiaları dolaşıma sokan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#Ulaş Karasu
#CHP

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