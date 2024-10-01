Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a adaylık resti: Adayı parti belirleyecek saygılı olunmalı

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili içten içe kaynayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında son dönemde iyice belirginleşen krize CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dahil oldu. Yavaş'ın "Elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" sözleri sorulan Özel adaylık konusunda resti çekti.
2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken patlak veren kriz parti içindeki dengelerin yeniden gözden geçirilmesine de neden oluyor.
Belediyecilik olarak da olumsuz bir karneye sahip olan iki ismin olası cumhurbaşkanı adayı olarak anılması, parti içinde de derin bir bölünmeyi ortaya çıkardı.
Yavaş söylemlerini artırdı
Ekrem İmamoğlu'nun adaylık konusunda partiyi organize ettiği siyaset kulislerinde konuşulurken parti içi en güçlü rakibi olan Mansur Yavaş son dönemde yaptığı çıkışlarla adaylık konusundaki iddiasını ortaya koydu.
Dava üzerinden oluşturulan algı fitili ateşledi
Arslan'ın açıklamasını tasvip etmediğini belirten Yavaş, adaylık tartışmalarından rahatsız olduğunu söylemesine rağmen bu süreçte adaylık konusunda söylemlerini artırdı.
- Özellikle İmamoğlu hakkında, 2019 yerel seçimleri sürecinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan dava üzerinden sosyal medyada oluşturulan 'mağduriyet' algısı sonrası adaylık konusunda tavrını net olarak belli eden açıklamalarda bulunan Yavaş son yaptığı açıklamada yine 'aday olacağı'nı belirti.
Yavaş: Elbette cumhurbaşkanlığına aday olacağız
Özgür Özel'den Yavaş'a rest
Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki 'adaylık' savaşına ve parti içi cepheleşmeye karşı uzun süre sessizliğini koruyan ve renk vermeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
CHP lideri Özgür Özel basın toplantısı için CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Özel, Mansur Yavaş'ın gündeme gelen son adaylık açıklamasına cevap verdi.
"Cümlesini ikiye ayırıyorum"
Özel, Yavaş sözleriyle ilgili temkinli konuşarak açıklamayı ikiye ayırarak değerlendirdi. Adayı partinin belirleyeceğini vurgulayan Özel karara saygılı olunmasını istedi.
"Parti adayını belirleyecek"
Saymaz: Yavaş'ın sözleri parti yönetimine mesaj
CHP'li gazeteci İsmail Saymaz da Yavaş'ın açıklamalarının parti yönetimine mesaj niteliğinde olduğunu belirtmişti. Saymaz Yavaş'ın parti aday gösterse de göstermese de her şart altında adaylığını ilan edeceğini söylemişti.
Sevinç: Ekrem İmamoğlu aday gösterilecek
Yavaş ateş püskürmüştü
Yavaş ise CHP yönetimini kaynak göstererek İmamoğlu'nun aday olarak belirlendiğini iddia eden Sevinç'i 'partiyi karıştırmak'la suçlamıştı.