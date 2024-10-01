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Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a adaylık resti: Adayı parti belirleyecek saygılı olunmalı

Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a adaylık resti: Adayı parti belirleyecek saygılı olunmalı

Lokman Özdemir
11:431/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Özgür Özel
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Özgür Özel

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili içten içe kaynayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında son dönemde iyice belirginleşen krize CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dahil oldu. Yavaş'ın "Elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız" sözleri sorulan Özel adaylık konusunda resti çekti.

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB)
Ekrem İmamoğlu
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB)
Mansur Yavaş
arasındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi derinleşiyor.

2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzun bir süre varken patlak veren kriz parti içindeki dengelerin yeniden gözden geçirilmesine de neden oluyor.


Belediyecilik olarak da olumsuz bir karneye sahip olan iki ismin olası cumhurbaşkanı adayı olarak anılması, parti içinde de derin bir bölünmeyi ortaya çıkardı.



Muhalefette 'koltuk' mücadelesini kızıştıran anket: İmamoğlu - Yavaş kavgasının nedeni adaylık hesapları mı?

'Değişim' hareketiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e devretmesi sonrasında bittiği düşünülen CHP'deki kronikleşen parti içi koltuk mücadelesi, iki büyük şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etrafında yeniden şekilleniyor. 2028'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesaplarının şimdiden yapıldığı ana muhalefette ismi adaylık için geçen İmamoğlu ve Yavaş arasında karşılıklı yaşanan gerginlik son dönemde siyasetin gündemini meşgul ederken yayınlanan bir anket kavganın nedeni ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Peki muhalefetin umudu olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin arka planındaki sebep adaylık kavgası mı? Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in sessizliğini koruduğu bu çekişmenin neresinde?



Yavaş söylemlerini artırdı


Ekrem İmamoğlu'nun adaylık konusunda partiyi organize ettiği siyaset kulislerinde konuşulurken parti içi en güçlü rakibi olan Mansur Yavaş son dönemde yaptığı çıkışlarla adaylık konusundaki iddiasını ortaya koydu.


İkili arasındaki kriz ilk olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eski özel kalem müdürü ve Ankara milletvekili Yüksel Arslan'ın X hesabından İmamoğlu'nu hedef alarak paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Arslan paylaşımında
"Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal’in Askeri' denmez"
ifadelerine yer vermişti.


Dava üzerinden oluşturulan algı fitili ateşledi


Arslan'ın açıklamasını tasvip etmediğini belirten Yavaş, adaylık tartışmalarından rahatsız olduğunu söylemesine rağmen bu süreçte adaylık konusunda söylemlerini artırdı.


  • Özellikle İmamoğlu hakkında, 2019 yerel seçimleri sürecinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan dava üzerinden sosyal medyada oluşturulan 'mağduriyet' algısı sonrası adaylık konusunda tavrını net olarak belli eden açıklamalarda bulunan Yavaş son yaptığı açıklamada yine 'aday olacağı'nı belirti.


CHP'deki adaylık kapışmasında kılıçlar çekildi: Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde adaylık tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerginlikler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce bu konuda temkinli bir tutum sergileyen Yavaş, artık kesin bir duruş sergileyerek "Eğer partimiz bana adaylık teklif ederse, ben de bu göreve talip olurum. Ancak boş laflarla zamanımı harcayacak değilim" dedi. Yavaş'ın adaylık konusuna yeşil ışık yakmasının İmamoğlu cephesinde nasıl yankılanacağı merak ediliyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler CHP yönetiminin adaylık için İmamoğlu üzerinde karar kıldığını iddia etmişti. Yavaş'ın bu açıklaması bu iddialara cevap olarak değerlendiriliyor.



Yavaş: Elbette cumhurbaşkanlığına aday olacağız


Geçtiğimiz günlerde Beypazarı ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'nde konuşan Mansur Yavaş
"Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız"
ifadelerini kullandı.




Özgür Özel'den Yavaş'a rest


Öte yandan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki 'adaylık' savaşına ve parti içi cepheleşmeye karşı uzun süre sessizliğini koruyan ve renk vermeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.


CHP lideri Özgür Özel basın toplantısı için CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Özel, Mansur Yavaş'ın gündeme gelen son adaylık açıklamasına cevap verdi.


"Cümlesini ikiye ayırıyorum"


Özel, Yavaş sözleriyle ilgili temkinli konuşarak açıklamayı ikiye ayırarak değerlendirdi. Adayı partinin belirleyeceğini vurgulayan Özel karara saygılı olunmasını istedi.



Özgür Özel şöyle konuştu;

"Mansur Bey'in cümlesini ikiye ayırıyorum bir tanesi 'Mutlaka kazanacağız' diğeri 'Partim aday gösterirse'. Bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli bir cümle. Çünkü 'Bir de CHP'de birden fazla aday olur mu?' tartışmalarının önünü kesen mevzu. Partinin kararına saygılı olacak olması kendisinden beklenen bir yaklaşımdır.

"Parti adayını belirleyecek"


'Mutlaka kazanacağız' derken bahsettiği parti de CHP'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında CHP artık aday tartışmalarını bir tarafa bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız."

Özel'in açıklaması adaylık konusunda son açıklamalarıyla iddiasını belirginleştiren Mansur Yavaş'a cevap olarak değerlendirildi.

Saymaz: Yavaş'ın sözleri parti yönetimine mesaj


CHP'li gazeteci İsmail Saymaz da Yavaş'ın açıklamalarının parti yönetimine mesaj niteliğinde olduğunu belirtmişti. Saymaz Yavaş'ın parti aday gösterse de göstermese de her şart altında adaylığını ilan edeceğini söylemişti.


Saymaz
"Mansur Bey’in açıklamasının kamuoyuna dönük bir deklarasyon değil de partiye dönük bir mesaj olduğunu anladım. Şimdi Mansur Bey bu tartışmayı açınca kalkılmaz sorulur da partiniz aday göstermese ne olacak? Partiniz de gösterirse adaysınız. Partinize de göstermese ne olur? Orada da bir muamma var yani görünüyor görünen o ki Mansur Bey bana sorarsan her şart altında adaydır"
demişti.



Sevinç: Ekrem İmamoğlu aday gösterilecek


Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Şaban Sevinç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP'nin adayını Ekrem İmamoğlu olarak belirlediğini iddia etmişti. Sevinç
"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş da kabul ederse Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak"
açıklamasında bulunmuştu.

Yavaş ateş püskürmüştü


Yavaş ise CHP yönetimini kaynak göstererek İmamoğlu'nun aday olarak belirlendiğini iddia eden Sevinç'i 'partiyi karıştırmak'la suçlamıştı.


Yavaş
"Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok. Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli… Kimmiş bu beş kişi, açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti… Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok."
ifadelerini kullanmıştı.


#Özgür Özel
#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP

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