Hakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü: Gündem Körfez
20:06, 24/10/2026, Cumartesi
DHA
Fidan ile Al Sani, bölgesel güvenlik ve diplomatik temasları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesinde Körfez bölgesindeki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı. Görüşmenin içeriğine ilişkin Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilerde, bu iki başlığın gündeme geldiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.
Bölgesel kriz masada
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.
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