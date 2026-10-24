Hakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü: Gündem Körfez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.

Bölgesel kriz masada

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.

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