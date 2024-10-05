Saraçhane’ye karşı Tandoğan medyası

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2028’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık yarışında karşılıklı hamle kolluyor.

Bu kapsamda her iki belediye başkanı da medyada güçlenme peşinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, tıpkı İBB’de CHP yandaşı bazı gazetecilere tanınan ayrıcalıklar gibi kıyak kadrolar dağıtıldığı ortaya çıktı.





İŞTE YAVAŞ’IN YANDAŞLARI

* Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Sevgi Özel, ABB iştiraki Anket A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi.

* ABB iştiraki Anket A.Ş.’nin bir diğer yönetim kurulu üyesi de Flash TV programcısı Cemil Kılıç. Kemalist kimliğiyle tanınan ilahiyatçı yazar Kılıç’ın İstanbul’da ikamet etmesine rağmen bu göreve getirilmesi dikkat çekti.

* Sözcü Gazetesi eski köşe yazarı Ayşe Sucu da şimdilerde ABB TV'de program yapıyor. İYİ Parti Eğitim Başkanı olan Sucu, Portaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. 2024 yerel seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Keçiören Belediyesi’nde danışman kadrosuna yerleşti.

* ABB Sosyal Medya Daire Başkanı olan gazeteci Yüksel Işık da aynı zamanda Metropol A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi.

* İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Servet Avcı da 3 yıl ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanlığında bulundu. Avcı, 2019-2022 arasında yine Anket A.Ş.'de 3 yıl yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı.





İBB, TV kuruyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu medya yapılanmasına büyük önem veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne model olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki kıyak kadroların başını, İmamoğlu’nun danışmanlığını ve İBB Sözcülüğü görevlerini yürüten Murat Ongun çekiyor. Ongun bu görevlerinin yanı sıra Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu da yapıyor.

İmamoğlu ve Ongun pek çok medya kuruluşu ve yandaş gazeteciye destek veriyor. Saraçhane medyasını koordine eden isim Saner Ayar, Trabzonlu ve İmamoğlu’nun akrabası. Ongun’un, yakın ekibindeki Saner Ayar aracılığıyla Kanal 1’in yayın ve lisans haklarını satın aldığı iddia edildi. İmamoğlu bu anlamdaki ilk hamlesini Olay TV ile yapmış ancak başarısız olmuştu. Daha önce Show TV’de genel müdürlük, TNT’de genel koordinatörlük yapan Sayar, şimdi ise Kanal 1’in editoryal yönetimini oluşturuyor.





Özel’e istinaf çıkışı





Oğuz Kaan Salıcı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı için “Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay’dan geçmeyeceğini düşünüyorum” sözleri, krize neden oldu. Özel’in bu ifadeleri, “bir genel başkanın, yargı sürecinde olan İBB Başkanı’na bu sözleri sarf etmesi, sahip çıkmaması anlamına geldiği” şeklinde yorumlandı. Bu açıklamanın ardından CHP içindeki muhaliflerin başında gelen İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından sert sözlerle isim vermeden Özel’e yüklendi: “Sayın İmamoğlu hukuken yargılanıyormuş, hepimiz adil bir kararın çıkacağından eminmişiz şeklinde yaklaşılamaz. Dolayısıyla kamuoyunda bu davayı normalleştiren her tartışma ve her yaklaşım yersizdir.”



