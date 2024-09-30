CHP Gençlik Kolları'na aday olan ismin HDP'yi öven paylaşımı ortaya çıktı

CHP'nin HDP ile ittifak arayışları her seçimde gündeme gelirken 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Deniz Bozkurt'un geçmiş dönemlerde Kandil'in partisini övdüğü sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.
CHP ve HDP yerel seçimler ve genel seçimler öncesinde kurdukları ittifaklar ile gündeme geliyor.
CHP Gençlik Kolları'na dikkat çeken aday
CHP ve HDP arasındaki siyasi ittifak arka planda sürerken CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına dikkat çeken bir isim adaylığını koydu.
'Güçlü örgütlenme' vaadi
HDP'yi övdüğü paylaşım ortaya çıktı
CHP Gençlik Kolları'nı yönetmeye aday olan Bozkurt'un 2015 yılındaki genel seçimler öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP'yi (DEM Parti) övdüğü paylaşımı ortaya çıktı.
7 Haziran 2015'te seçimlere ilk kez katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 10 seçim barajını geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 80 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazanmıştı.