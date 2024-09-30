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CHP Gençlik Kolları'na aday olan ismin HDP'yi öven paylaşımı ortaya çıktı

CHP Gençlik Kolları'na aday olan ismin HDP'yi öven paylaşımı ortaya çıktı

16:5330/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Deniz Bozkurt
Deniz Bozkurt

CHP'nin HDP ile ittifak arayışları her seçimde gündeme gelirken 17'nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Deniz Bozkurt'un geçmiş dönemlerde Kandil'in partisini övdüğü sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

CHP ve HDP yerel seçimler ve genel seçimler öncesinde kurdukları ittifaklar ile gündeme geliyor.


İki parti 2019 yerel seçimlerinde doğrudan bir ittifak kurmasa da bazı büyükşehirlerde örtük bir iş birliği gerçekleştirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kritik şehirlerde HDP, kendi adaylarını çıkarmayarak CHP'nin adaylarına destek verdi.
Bu iş birliği, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde belirleyici oldu.
HDP seçmeninin Ekrem İmamoğlu’na verdiği destek, seçim sonucunu etkileyen önemli faktörlerden biri olarak görüldü. Bu süreçte resmi bir ittifak kurulmadığı savunulsa da HDP'nin CHP'ye verdiği bu destek seçimlerde kilit rol oynadı.

CHP Gençlik Kolları'na dikkat çeken aday


CHP ve HDP arasındaki siyasi ittifak arka planda sürerken CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına dikkat çeken bir isim adaylığını koydu.


Deniz Bozkurt
, 7. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.


'Güçlü örgütlenme' vaadi


CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında partinin üst yönetiminde gerçekleştiğini iddia ettiği değişimin gençlik örgütlerine de yansıması gerektiğini savunan Bozkurt, gençlik kollarında da yenilenme vaktinin geldiğini belirtti.
Seçildiği takdirde, partiye katkı sağlamak isteyenlerle güçlü bir örgütlenme oluşturmayı hedeflediğini söyledi.


HDP'yi övdüğü paylaşım ortaya çıktı


CHP Gençlik Kolları'nı yönetmeye aday olan Bozkurt'un 2015 yılındaki genel seçimler öncesi terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP'yi (DEM Parti) övdüğü paylaşımı ortaya çıktı.



Bozkurt, Kandil'in partisinin barajı geçeceğini ima ettiği söz konusu paylaşımında çirkin bir kelime kullanarak
"HDP'nin baraja t*cavüzü; 8 haziranda sinemalarda"
ifadelerine yer verdi.

7 Haziran 2015'te seçimlere ilk kez katılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 10 seçim barajını geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 80 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazanmıştı.


Paylaşımı silmiş


Daha sonradan paylaşımını sildiği görülen Bozkurt'un CHP Gençlik Kolları'na seçildiği takdirde vadettiği
'güçlü örgütlenmeyi'
nasıl gerçekleştireceği ise merak konusu oldu.



#CHP
#HDP
#Gençlik Kolları
#Deniz
#Bozkurt

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