CHP Gençlik Kolları'na aday olan ismin HDP'yi öven paylaşımı ortaya çıktı

İki parti 2019 yerel seçimlerinde doğrudan bir ittifak kurmasa da bazı büyükşehirlerde örtük bir iş birliği gerçekleştirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kritik şehirlerde HDP, kendi adaylarını çıkarmayarak CHP'nin adaylarına destek verdi.

Bu iş birliği, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde belirleyici oldu.