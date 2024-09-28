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CHP nepotizmini yazınca gözaltına alındı

CHP nepotizmini yazınca gözaltına alındı

04:0028/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ali Mahir Başarır, Tolgahan Erdoğan, Veli Ağbaba.
Ali Mahir Başarır, Tolgahan Erdoğan, Veli Ağbaba.

CHP’li belediyelerdeki eş dost, akraba kadrolaşmasını yazan gazeteci Tolgahan Erdoğan gözaltına alındı. Erdoğan, sosyal medya hesabından “Gözaltına alınıyorum. Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ın ısmarlama operasyonuyla şahsımı susturmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz” yazdı.

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını gündeme getiren, Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimine muhalif olan Gazeteci Tolgahan Erdoğan gözaltına alındı. CHP'li Çankaya Belediyesi’ndeki eş, dost ve akraba atamalarını kamuoyuna duyuran, bankamatik memurlarına dikkat çeken Tolgahan Erdoğan hakkında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner suç duyurusunda bulundu.

Tolgahan Erdoğan

ISMARLAMA OPERASYON

İstanbul polisinin Erdoğan'ın evine gittiği ancak evde olmayan Erdoğan'ın telefonla aranarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın geleceğini söylemesine rağmen polislerin evinin önünde beklediği belirtildi. Erdoğan, “Gözaltına alınıyorum. Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın ısmarlama operasyonuyla şahsımı susturmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz” açıklaması yaptı.

AĞBABA VE BAŞARIR’IN TALEBİ!

Erdoğan'ın avukatı Mustafa Kemal Çiçek de “Değişmiş CHP'nin tüm kirli çamaşırlarını kamu adına ortaya döken müvekkilim Erdoğan'a; Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba gibi malum şahısların Ali Yerlikaya'dan ısrar ve talebi üzerine içi boş, korkutmaya matuf mesnetsiz operasyon yapılıyor! Pis paranızla, iş-ihale vaadinizle susturamazsınız! Ismarlama hatır ve korkutma operasyonu ile mi susturacaksınız!" dedi. Erdoğan, ifadesinin ardından serbest kaldı.



#Siyaset
#CHP
#Tolgahan Erdoğan
#Özgür Özel

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