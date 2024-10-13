Yargı Kur’an kursları tahliyesine 'dur' dedi

Son seçime ittifak halinde giren CHP ve DEM Partili yerel yönetimlerin Kur’an kursları ve Diyanet hizmetlerinin engellenmesine yönelik attığı adımlar yargıya taşındı. Diyarbakır, Van ve Mersin’de CHP ve DEM Partili belediyeler, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülük ve Kur’an kursu hizmetlerine tahsis edilen gayrimenkulleri geri istemiş, tahliyelerini talep etmişti. Belediyelerin kayyum tarafından yönetildiği dönem belediye meclisleri tarafından il müftülüklerine tahsisi yapılan taşınmazlar, yerel seçimden sonra yeni yönetimler tarafından bu şekilde geri alınmaya çalışılıyor. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.