Yargı Kur’an kursları tahliyesine 'dur' dedi

Diyanet, müftülüklere tahsis edilen taşınmazların CHP-DEM Parti ittifakının kazandığı belediyelerce geri alınmasını yargıya taşıdı. Mahkemeler, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kur'an kurslarına tahsis edilen taşınmazlar iade edilecek.
Son seçime ittifak halinde giren CHP ve DEM Partili yerel yönetimlerin Kur’an kursları ve Diyanet hizmetlerinin engellenmesine yönelik attığı adımlar yargıya taşındı. Diyarbakır, Van ve Mersin’de CHP ve DEM Partili belediyeler, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülük ve Kur’an kursu hizmetlerine tahsis edilen gayrimenkulleri geri istemiş, tahliyelerini talep etmişti. Belediyelerin kayyum tarafından yönetildiği dönem belediye meclisleri tarafından il müftülüklerine tahsisi yapılan taşınmazlar, yerel seçimden sonra yeni yönetimler tarafından bu şekilde geri alınmaya çalışılıyor. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.
YARGI CHP-DEM İTTİFAKINA "DUR" DEDİ
Hukuksuzca alınan alelacele kararlar bir bir geri döndü. Açılan davalarda mahkemeler tarafından yürütmeyi durdurma kararları verildi. Diyarbakır’da 4’üncü İdare Mahkemesi, Kayapınar Belediyesi’nce geri alınan 12 taşınmazın iadesine, 1’inci İdare Mahkemesi ise taşınmazlardaki tahliyenin usule aykırı olduğuna hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce el konulan 2 taşınmaz için İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. İllerin İdare Mahkemeleri de Van’da el konulan 1, Mersin’de ise 4 taşınmaz için yürütmeyi durdurma kararına hükmetti. Süreç, Diyanet İşleri Başkanlığı lehine sonuçlandı.