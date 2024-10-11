41 bin çocuk Kur'an'la tanıştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aralarında Yeni Şafak’ın da yer aldığı bir grup gazeteciye Diyanet’in faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, 4-6 yaş grubuna yönelik verilen eğitimin sürdürülmesi, öğrencilerin elde ettikleri bilgi ve kazanımların korunması ve geliştirilmesinin devam etmesi için açılan “7-10 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretimi Programı” hakkında bilgi verdi.





3 ALTERNATİFLİ PROGRAM

Erbaş, yaygın din eğitimi hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, örgün eğitime devam eden öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması ve Kur’an kurslarıyla olan iletişimlerinin devam ettirilmesini sağlamak amacıyla açıldığını söyledi. Programın 2022 yılının eylül ayında uygulamaya alındığını hatırlatan Erbaş, haftalık 6, 8 ve 10 saatlik alternatiflerle hazırlandığını kaydetti. Programda Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler, Değerler Eğitimi ve sosyal etkinliklerin yer aldığını söyledi.





8 HEDEF VAR

Bu programda Kur’an kursu öğreticileri, imam-hatip ve müezzin kayyımların görev alabildiğini belirten Erbaş, programın amacını Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sağlıklı bir dinî ve ahlaki gelişim göstermelerine katkı sağlanması, değerler eğitimi ile farkındalıklarının artırılarak kendilerine, diğer insanlara ve çevrelerine karşı faydalı bireyler olmalarına destek sağlanması, Kur’an kursu ile olan iletişimlerinin devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi, yaygın din eğitimi hizmetlerinden yıl boyu faydalanmalarına imkân sağlanması, olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerine katkı sağlanması, gerçekleştirilecek etkinliklerle sosyal ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi olarak sıraladı.





YAKLAŞIK 3 BİN ÖĞRETİCİ

Erbaş, “7-10 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretimi Programı”na bu yıl 41 bin 461 öğrencinin başvurduğunu söyledi. Bu kurslarda 2 bin 871 öğretici olduğunu belirtti.





Tazminatlar Gazze'ye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisi hakkında yapılan yalan haber ve iftiralara ilişkin açtığı davalardan kazandığı tazminatı Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışta bulunarak İsrail saldırıları altında olan Gazze’ye gönderdiğini söyledi.





8 camide kılıçlı hutbe okunuyor

Ali Erbaş, Ayasofya’da kılıçlı hutbe tartışmalarına ilişkin de, kılıçlı hutbe geleneği olan camilerin fethedilen illerde bulunan 8 camide yapıldığını açıkladı.



