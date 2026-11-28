Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastanede 10 gündür yaşam mücadelesi veren 2 çocuk babası Mehmet Arın (48), hayatını kaybetti.
Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza İzmir-Ankara kara yolunda yaşandı
İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki kaza, 17 Kasım Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Ankara yönüne tersten girdiği ileri sürülen Emrullah A. (71) yönetimindeki 45 ASM 222 plakalı motosiklet, İzmir yönüne emniyet şeridinde ilerleyen Mehmet Arın (48) yönetimindeki 45 ARH 096 plakalı motosikletle çarpıştı.
Mehmet Arın, çarpışmanın şiddetiyle savrulan sepetli motosikletten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arın, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Arın, yoğun bakımda sürdürdüğü 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletlerin çarpıştığı ve Arın’ın yola savrulduğu anlar yer aldı.
Bildirildiğine göre Arın, yarın Turgutlu’da ikindi vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karaoluk Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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