İhya Kız Kur'an Kursu 4. İcazet Merasimi gerçekleşti

İhya Vakfı Kız Kur'an Kursu bünyesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 47 öğrenci için 4. İcazet Töreni ve Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu’nun 25 öğrencisi için Hafızlığa Geçiş Amin Alayı merasimi düzenlendi.
İhya Vakfı Kız Kur'an Kursu’nda, 3 yıllık eğitim sonrasında hafızlık eğitimini tamamlayan 47 öğrenci için icazet töreni yapıldı.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 4. İcazet Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İstanbul İl Müftüsü Arif Cevlek, İhya Vakfı Başkanı Abdullah Özcanlı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım, Reisü’l-Kurra Mustafa Demirkan Hoca ve öğrencilerin aileleri katıldı. İcazet töreni öncesinde Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu’nun 25 öğrencisi için Hafızlığa Geçiş Amin Alayı merasimi yapıldı.
Programda, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler Aşr-ı Şerif okudu. Okunan Aşr-ı Şerif’in ardından 25 öğrenciye Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Programda ayrıca, İhya Vakfı bünyesinde 7 yıl önce başlatılan Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslami İlimler Programı'nın 4. dönem mezunu olan 9 öğrencinin Arapça icazet merasimi gerçekleşti.
“Büyük bir bahtiyarlığa şahitlik ediyoruz”
“Ömrünüz Kur’an’a hizmetle geçsin”
Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu da yaptığı konuşmada, hafızlık icazeti alan öğrenciler için yazdığı ‘Hafız’ isimli şiiri okudu.
Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.