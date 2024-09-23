İhya Kız Kur'an Kursu 4. İcazet Merasimi gerçekleşti

“Bizler 19 yıl önce dinimize, aziz ümmetimizin evlatlarına hizmet için yola çıktık. Ve bunca yıl hizmetlerimizin merkezinde hep cami oldu. Tıpkı Rasulullah’ın Medine’sinde olduğu gibi. Bir taraftan hafızlık hizmetlerini yürüttük, diğer taraftan 'sadece hafızlıkla olmaz' deyip Kur’an‘ın ruhuna nüfuz edebilmek amacıyla Arapça ve İslami ilimler noktasında çocuklarımıza hizmet götürmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ve bugün hamd olsun, bu emeklerimizin bir semeresi olarak sizlerle birlikte çok büyük bir bahtiyarlığa şahitlik ediyoruz. Cennetin kokusunu aldığımız meclisimizin vatanımız, milletimiz, mazlum ümmetimiz ve bütün bir insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”