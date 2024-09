Allah’a dost olmak

Bu metodu, 4 rekatlık bir namaz üzerinden anlatmak doğru olacaktır. Kişi namaz başlangıcında zihnini Allah’a odaklamalıdır. Yalnız Allah’ı düşünmeli, farklı hiçbir şeye zihnini kaydırmamalıdır. Kolay gibi görünen bu yöntemi uygulamaya çalıştıktan sonra 4 rekatın sonunda zihnine bakmalıdır. Namaz sırasında zihni neler yapmıştır? Yapacağı alışverişi mi düşündü? Ocaktaki yemeği mi düşündü? Günlük işlerini mi? Kaygılarını mı? Korkularını mı? Bunun gibi örneklere baktığında zihninin pek çok farklı alana kaydığını görebilir. Bu çok dini eğitim almış bir kimse ile az dini eğitim almış kişi için de fark etmeyebilir. Herkesin zihni belirli ölçüde kayar, odağı dağılır. Kişi zihnini kaydırmadan, odağını Yüce Allah’ta tutabildiği ölçüde, Allah’a yakın ve dosttur. Çünkü burası çok kaygan bir zemindir. Zihin ve odak birçok kez kayar ve dağılır. Kişinin odağını kaydırmadan Allah’ta tutabildiği her zaman dilimine “an” denir. Orası Allah ile insanın arasındaki irtibat, bağ ve yakınlıktır. Aynı zamanda sırdır, dile gelmemesi gerekir. Dışı “an” olarak tanımlanır içi Allah-insan arasındaki sırdır. Hacı Bayram Veli; “Cân içinde ara cânı. Geç cânından bul ânı”, aynı eserde, “Bayram özünü bildi, Bileni anda buldu, Bulan ol kendi oldu, Sen seni bil, sen seni”. Yunus Emre ise şöyle ifade eder; “Dosttan haber geldi bana, Durayım anda varayım. Müjdeleyene canımı, Vereyim anda varayım.”

Allah-insan arasındaki sürdürülebilir ilişki; Yaşadığımız her “an”da zihin ve odağımızın ne kadar yaratıcımız ile beraber olduğuna bağlı olabilir. Bu yüzden toplumun merak ettiği; her insanın Allah ile arasında aracı var mıdır sorusuna şöyle cevap verilebilir: Engel kendi zihninde Haktan gayrı yaşattığı ve odağını kaydıran her şeydir.