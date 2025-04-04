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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) daimi işçi alımı noter kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) daimi işçi alımı noter kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

16:244/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Kütahya OGM işçi alımı kura sonuçları&nbsp;</p>
Kütahya OGM işçi alımı kura sonuçları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan daimi işçi adaylarına ait kura çekimi yapıldı. Canlı yayını takip edemeyen adaylar için listeler ise asil ve yedek aday şeklinde duyuruluyor. İşte Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) daimi işçi alımı noter kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. OGM işçi alımı sonuçları illere göre açıklanmakta. Kütahya OGM işçi alımı kura çekilişi sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı. İşte OGM Kütahya daimi işçi alımı kura çekiliş sonuçları.

#OGM
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#OGM işçi alımı kura sonuçları

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