Emekli için 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti! En düşük emekli aylığı için ilk tahmin geldi: Refah payı ve seyyanen artış...

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zammın ayrıntıları netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı, üç aylık enflasyon farkına göre şekillenecek. Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen zam oranları, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine dayanarak kesinleşecek. Bu süreç, emeklilerin maaşlarına yapılacak artışın boyutunu belirleyecek önemli bir gösterge oldu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, hangi oranlarda bir zam yapılacağı ve zam oranlarının hesaplama şekli merak konusu. İşte Temmuz 2025'te yapılacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ve enflasyon farkları ile ilgili son gelişmeler…

1 /7 Emekli maaşlarına yapılacak artış, Türkiye’de 16,5 milyon emekli tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Maaşlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu yıl için Mart ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu ve bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zam oranını netleştirdi. Ancak nihai zam oranı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine bağlı olarak kesinleşecek.

2 /7 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU! TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayında yıllık enflasyon %38,10 arttı, aylık artış %2,46 oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.

3 /7 3 AYLIK ENFLASYON ORANI Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti. Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

4 /7 TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK? Temmuz 2025 emekli maaş zammı oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Nisan ayında %2,25, Mayıs ayında ise %1,87 olarak tahmin ediliyor. Haziran enflasyon verilerinin %1,50 ile %1,75 arasında olması durumunda, maaş zammının %15-17 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

5 /7 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI 2025'in ilk yarısında memur maaşları ve emekli aylıklarına %6, ikinci yarısında ise %5 zam yapılacak. Ancak, bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa geçerli olacak. Eğer enflasyon oranı zam oranlarından yüksek olursa, memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı da eklenecek.

6 /7 6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR? Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.