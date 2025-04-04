Sustalı Ceylan dizisi oyuncuları kimler? Sustalı Ceylan konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Sustalı Ceylan, bu akşam ilk bölümüyle ATV'de izleyici ile buluşacak. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizinin, konusu da merak edilmeye başlandı. Sustalı Ceylan oyuncuları ve konusu ile şimdiden dikkat çekmiş gibi görünüyor. Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı hikayesini konu alan Sustalı Ceylan, her hafta cuma günü saat 20.00'da ekranlara gelecek. İşte Sustalı Ceylan dizisi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler.

1 /6 ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan bu akşam izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlenen dizinin hikayesini Sevgi Yılmaz kaleme aldı. Dizinin başrollerinde ise Sümeyye Aydoğan ile Burak Yörük yer alıyor. İşte Sustalı Ceylan oyuncu kadrosu ve konusu...

2 /6 SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI KİMLER?

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

3 /6 SUSTALI CEYLAN KONUSU NEDİR?

Etkileyici bir kadın hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımında Sümeyye Aydoğan, canlandırdığı Ceylan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Genç bir annenin zorlu yaşam mücadelesinin nereye evrileceğine dair merak yarattı.

4 /6 A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve hikâyesini Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

5 /6 Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydı, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.