AÖL sınav takvimi 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav tarihlerinin duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. 2024-2025 eğitim yılı için gerçekleştirilecek sınavlar, yüz yüze ve e-Sınav seçenekleriyle olacak. Öğrenciler, 2025 yılı itibariyle ikinci dönem sınavlarına odaklanırken, sınav tarihleri ve başvuru süreçleri de gündeme geldi. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?