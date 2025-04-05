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AÖL sınav takvimi 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınav takvimi 2025: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

09:505/04/2025, Cumartesi
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AÖL sınav takvimi 2025
AÖL sınav takvimi 2025

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2025 yılına ait 3. dönem sınavlarının tarihlerini öğrenmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav takvimini duyurdu ve sınav tarihleri netleşti. Öğrenciler, yaz dönemi için hazırlıklara başlarken, sınavların ne zaman yapılacağı hakkında bilgi sahibi oldular. 2025 AÖL 3. dönem sınavlarının, öğrencilerin takvimine göre belirlendiği açıklandı. Sınav tarihleri, önümüzdeki haftalarda daha fazla detayla açıklanacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği sınav tarihlerinin duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. 2024-2025 eğitim yılı için gerçekleştirilecek sınavlar, yüz yüze ve e-Sınav seçenekleriyle olacak. Öğrenciler, 2025 yılı itibariyle ikinci dönem sınavlarına odaklanırken, sınav tarihleri ve başvuru süreçleri de gündeme geldi. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Öğrenciler 3. dönem açık lise sınav tarihi olan 19-20 Temmuz tarihlerine odaklandı. AÖL 3. dönem e-Sınavları da Temmuz'da olacak.

AÖL sınavları üç oturum halinde uygulanıyor. Her oturum için adaylara 100 dakika süre veriliyor. Her ders için ayrı ayrı 10'ar sorular soruluyor.

AÖL SINAV TAKVİMİ

2024-25 AÖL 3. dönem sınavları: 19-20 Temmuz (e-Sınav Temmuz 2025)

2025-26 AÖL 1. dönem sınavları: 20-21 Aralık (e-Sınav Aralık 2025)

#AÖL
#açık öğretim lisesi
#Aöl Sınav

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