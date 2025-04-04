FED FAİZ KARARI 2025: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED), faiz kararını belirlemek üzere bir kez daha toplanıyor. Küresel piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısı, faiz politikasına yön verecek kritik kararları içerecek. FED, geçtiğimiz iki ay boyunca faizleri sabit tutarken, daha önceki üç toplantıda faiz artışına gitmişti. Piyasalar, enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda FED’in Nisan toplantısında nasıl bir karar alacağını merak ediyor. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte, FED faiz kararına ilişkin detaylar...
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, Nisan ayında açıklanmayacak. FED’in resmi takvimine göre, en son toplantı 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşmiş ve karar 19 Mart günü duyurulmuştu. FED’in Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantıları belirlenen takvim çerçevesinde düzenleniyor. Buna göre, Nisan ayında herhangi bir toplantı yapılmayacak. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, bir sonraki faiz kararının verileceği Mayıs ayındaki toplantıyı bekliyor. Peki, FED’in bir sonraki toplantısı ne zaman? İşte faiz kararı için beklenen tarih ve piyasa beklentileri…
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası takvimine göre Mart faiz kararı için Nisan ayı toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerindeki toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22:00'de ilan edilecek.
ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında açıkladığı karar göre, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.
Şubat ayında açıklanan kararda da, faiz sabit bırakılmıştı. FED bu tarihlerden önceki 3 toplantıda da üst üste indirim kararı almıştı.
FED TOPLANTI TARİHLERİ
FED toplantı takvimi: 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık.
2026 yılı toplantı tarihleri; 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık.