FED FAİZ KARARI 2025: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, Nisan ayında açıklanmayacak. FED’in resmi takvimine göre, en son toplantı 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşmiş ve karar 19 Mart günü duyurulmuştu. FED’in Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantıları belirlenen takvim çerçevesinde düzenleniyor. Buna göre, Nisan ayında herhangi bir toplantı yapılmayacak. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, bir sonraki faiz kararının verileceği Mayıs ayındaki toplantıyı bekliyor. Peki, FED’in bir sonraki toplantısı ne zaman? İşte faiz kararı için beklenen tarih ve piyasa beklentileri…