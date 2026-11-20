



Seçim aşamaları ve sınav takvimi

Kuvvet komutanlıklarına uzman erbaş temini seçim faaliyetleri, 24-25 Aralık 2026 tarihleri hariç olmak üzere 30 Kasım-29 Aralık 2026 tarihleri arasında Ankara'nın Mamak ilçesindeki MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında icra edilecek. Adayların, sorgulama sayfasında ilan edilen tarih ve saatte kendileri için belirlenen sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor.





Sınav merkezinin nizamiyesi saat 14.00'ten sonra aday girişine kapatılacak. Delici ve kesici aletler, ateşli silahlar, büyük çanta veya valizler, cep telefonları, taşınabilir şarj üniteleri ve harici bellekler sınav merkezine alınmayacak ve nizamiyede belirtilen noktalara teslim edilecek.





Seçim sürecinde uygulanacak aşamalar şunlardan oluşuyor:





Evrak kontrol faaliyeti

Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

Uygulama sınavı (yanaşık düzen hareketleri)

Fiziki yeterlilik testi (mekik, şınav ve 400 metre hedef koşusu)

Mülakat

Hastane sevk aşamaları



