EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Hâlihazırda ek ödeme dahil kök aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, taban aylık düzenlemesi kapsamında 23 bin 552 TL ödeme yapılıyor. Kök aylığı bu tutarın altında kalan emeklilerin ödemesi Hazine desteğiyle belirlenen seviyeye tamamlanıyor.

Ocak ayında en düşük emekli aylığının da artırılması gündemde. Altı aylık enflasyon artışının uygulanması halinde en düşük ödemenin yaklaşık 25 bin 900-26 bin 8 TL aralığına çıkabileceği hesaplanıyor.

Yüzde 10 zam varsayımında ise 23 bin 552 TL olan mevcut taban tutar 25 bin 907 TL'ye yükseliyor. Bu artışa ilave iyileştirme de eklenirse en düşük emekli aylığının daha yüksek seviyelere ulaşması mümkün olabilecek.

Örnek hesaplamalara göre yüzde 10 enflasyon zammına ek olarak yüzde 15 oranında ilave artış yapılması halinde en düşük ödeme yaklaşık 29 bin 793 TL'ye çıkıyor.

Enflasyon zammına ek olarak 5 bin TL seyyanen ödeme yapılması seçeneğinde ise hesaplama şöyle gerçekleşiyor:

* Mevcut en düşük emekli aylığı: 23.552 TL

* Yüzde 10 zam sonrası: 25.907 TL

* 5 bin TL ilave ödeme sonrası: 30.907 TL

Bu tutarlar farklı zam senaryolarına dayanan örnek hesaplamaları gösteriyor. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı ve ilave ödemenin taban aylığa nasıl yansıtılacağı, yapılacak yasal düzenlemeyle belli olacak.