KISMİ EMEKLİLİKTE PRİM GÜNÜ VE YAŞ KOŞULLARI
Kısmi emeklilikte gerekli prim gün sayısı, sigorta başlangıç tarihine ve sosyal güvenlik statüsüne göre değişiyor.
8 Eylül 1999 öncesi
* SSK (4A): 3.600 prim günü. Yaş şartı kadınlarda 50-58, erkeklerde 55-60 arasında değişebiliyor.
* Bağ-Kur (4B): 5.400 prim günü. Yaş şartı kadınlarda 60-61, erkeklerde 62-63 olarak belirtiliyor.
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası
* SSK (4A): 4.500 prim günü. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş.
* Bağ-Kur (4B): 5.400 prim günü. Kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaş.
1 Mayıs 2008 ve sonrası
* SSK (4A): 4.600-5.400 prim günü. Yaş şartı kademeli olarak kadınlarda 61-65, erkeklerde 63-65 arasında değişebiliyor.
* Bağ-Kur (4B): 5.400 prim günü. Yaş şartı kadınlarda 61-65, erkeklerde 63-65 arasında değişebiliyor.
* Emekli Sandığı (4C): 5510 sayılı Kanun'a tabi yeni memurlar için 5.400 prim günü ve kademeli yaş şartı uygulanıyor.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında yer alan yılbaşından önce düzenleme yapılacağı mesajı, emeklilere yönelik ilave iyileştirme çalışmalarının takvimini öne çıkardı.
Gündemdeki çalışmada prim gün sayısı, yaş ve ödenen kazançların birlikte değerlendirilmesi; ek ödemenin refah payı veya seyyanen artış şeklinde uygulanması seçenekleri bulunuyor. Düzenlemenin kapsamı ve ödeme tutarları, hazırlanacak yasal teklifin ardından netleşecek.
Ocak 2027 döneminde uygulanacak rutin enflasyon zammı ise altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla kesinleşecek. Böylece emeklilerin yeni yılda alacağı toplam ödeme, yasal düzenlemenin kapsamına ve açıklanacak zam oranına göre şekillenecek.
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