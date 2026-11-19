Süper Lig ne zaman başlayacak, hangi gün? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları ne zaman? Süper Lig 12. hafta fikstürü
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle verilen kasım ayı milli arası için geri sayım sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig 12. hafta fikstürü netleşti. FIFA takvimi doğrultusunda 17 Kasım Salı günü sona ermesinin aranın ardından, 2026-2027 Trendyol Süper Lig heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak kritik karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek.
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