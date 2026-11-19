Ocak 2027 memur zammı tahmini, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 olması senaryosunda yüzde 7,91 olarak hesaplanıyor. Bu artış gerçekleşirse en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 TL olması bekleniyor.





Türkiye’de memur ve memur emeklilerinin maaşlarına Ocak 2027’de yapılacak artış, toplu sözleşme zammı ve 2026’nın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkıyla belirlenecek. Ocak 2027 memur zammı tahmini yüzde 7,91 düzeyinde bulunurken kesin oran için kasım ve aralık enflasyon verileri bekleniyor.