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Gassal final sezonuyla TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de izleyici karşısına çıkıyor. Sümeyye Karaarslan’ın yazıp yönettiği kara mizah dizisinin dördüncü ve son sezonu, Baki’nin dört yıl sonra çok sevdiği gasilhanede kendine sakin bir hayat kurma çabasıyla başlıyor.

Baki’nin evlilik hazırlığı ve gasilhanedeki hayatı

“Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla yola çıkan Baki, alıştığı düzene sığınmak istese de ailesindeki meseleler ve dostlarının yaşadığı sorunlar onu yeniden harekete geçiriyor. Annesiyle ilişkisi ve geçmişten gelen duyguları, Baki’nin kendi hayatına bakışını değiştiriyor.

Evlilik hazırlıkları, Baki’nin işiyle kurduğu bağı da görünür kılıyor. Düğün telaşının ortasında bile gasilhaneyi düşünen Baki’nin bu yeni hayata nasıl uyum sağlayacağı ve kiminle evleneceği, final sezonunda yanıt arayan sorular arasında.

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Final sezonunun oyuncuları ve şarkıları

Başroldeki Ahmet Kural’a Nazan Kesal, Demir Karahan, Eren Balkan, Tutku Erten, Mertcan Ertürk ve Mehmet Güzel eşlik ediyor. Yasemin Sakallıoğlu, Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak, Sedef Avcı, Hande Soral ve Mesut Akusta ise final sezonuna konuk oluyor.

Kibariye, seslendirdiği şarkılarla Baki’nin hüzünle mizahı buluşturan hikâyesine eşlik ediyor.

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