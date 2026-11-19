Evrak tesliminde hangi belgeler isteniyor?

- Mezuniyet belgesi: İki adet diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti. Suretlerin noter onaylı olması ya da belgenin aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisince onaylanması gerekiyor.

- Nüfus cüzdanı: Noter onaylı veya aslı görülerek kurum yetkilisince onaylanmış iki adet nüfus cüzdanı sureti.

- Askerlik belgesi: İki adet terhis belgesi.

- Adli sicil kaydı: Cumhuriyet savcılığından veya e-Devlet üzerinden alınan, T.C. kimlik numarasını içeren belge. Adli sicil kaydı bulunan adayların her kayıt için ilgili mahkeme kararını da teslim etmesi gerekiyor.

- Fotoğraf ve nüfus kaydı: Beş adet fotoğraf ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.

- Hizmet cetveli: Varsa herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet sürelerini gösteren cetvel.

- İş talep bilgi formu: Kurumun duyurusunda yer alan form, bilgisayarda veya tükenmez kalemle doldurulabiliyor.

- Sağlık raporu: Tren teşkil işçileri dışındaki adaylardan, devlet hastanesi veya resmî üniversite hastanesinden alınmış, çalışmaya engel bir durum bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu isteniyor. Tren teşkil işçilerinin ise duyuruda listelenen hastanelerden “A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır” ibareli sağlık raporu alması gerekiyor.