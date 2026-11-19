KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2026: KPSS ortaöğretim 55,58,60,61,63,65,70,80 puanla nereye girebilirim?

KPSS 2026 Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündeminde bu kez taban puanlar ve memur atamaları yer alacak. Lise mezunu adaylar, sınavdan aldıkları puanla hangi kamu kurumlarını tercih edebileceklerini araştırırken KPSS 50, 55, 61, 63, 65, 68, 70 ve 75 puanla yerleşme ihtimallerini merak ediyor. 25 Ekim'de yapılan sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından toplam 120 soru soruldu. Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilirken, sınava başvuranların sayısı 2 milyon 985 bin 438 olarak açıklandı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda sonuçlar 19 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Sonuçların ardından kamu kurumlarının yayımlayacağı tercih kılavuzları ve kadro şartları belirleyici olacak. Adaylar, KPSS P94 puanlarıyla başvurabilecekleri pozisyonları ve önceki yerleştirmelerde oluşan taban puanları inceleyerek tercihlerini hazırlayacak. Peki, KPSS Ortaöğretim 55, 60, 65 veya 70 puanla nereye girilir? Lise KPSS'de hangi kadrolar tercih edilebilir? İşte merak edilen taban puanla