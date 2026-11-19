Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2026 Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2027 asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın beklediği süreçte gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için yürütülecek görüşmelerin aralık ayında başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın komisyonun aralık ayında toplanacağını açıklamasıyla birlikte toplantı takvimi de gündeme geldi. Asgari ücret görüşmelerinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle yeni dönem için ücret pazarlığı yürütülecek. Toplantılarda ekonomik koşullar, çalışanların gelir beklentileri ve işverenlerin maliyetleri gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından 2027 yılında uygulanacak net ve brüt asgari ücret tutarı belli olacak. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak? 2027 asgari ücret görüşmeleri hangi tarihte başlayacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın takip ettiği sürece ilişkin merak edilenler...