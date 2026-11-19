Emekliye 6 kademeli zam tablosu netleşti! 1999 öncesi ve 2000 sonrasına ayrı ayrı maaş zam hesabı çıktı

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme beklentisi milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin gelirlerine ilişkin açıklamalarının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar yapılması beklenen değişikliklere odaklandı. Emeklilere ek gelir sağlanması ve maaşların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların gündeme gelmesiyle birlikte yeni sistemin nasıl işleyeceği de merak konusu oldu. Hazırlıkları sürdürülen düzenlemede prim gün sayısı ve emeklilik yaşı gibi kriterlerin öne çıkması bekleniyor. Bu başlıklar, yalnızca mevcut emeklilerin maaşlarını değil, emeklilik planlaması yapan vatandaşların gelecekteki gelir hesaplamalarını da yakından ilgilendiriyor. Maaşların hangi ölçütlere göre belirleneceği ve farklı sigorta kolları arasında nasıl bir uygulama yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni emekli maaşı sistemi nasıl olacak? Prim gün sayısı ve emeklilik yaşı maaş hesaplamasını nasıl etkileyecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini hangi değişiklikler bekliyor? İşte merak edilen ayrıntılar...