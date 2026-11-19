İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yazıcı, İstanbul Adliyesi'ne geldi. Yazıcı burada yaklaşık 6 saat soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Mustafa Yazıcı, ifadesinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada bir imza atma" şartını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yazıcı hakkındaki karar belli oldu.
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Yazıcı burada yaklaşık 6 saat soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Fon soruşturması kapsamında Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Taha Çakmak ve Emre Tezmen ek ifade vermek için adliyeye getirilmişti. İfade işlemleri tamamlanan Çakmak ve Tezmen cezaevine götürüldü.
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