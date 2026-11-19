KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinde 2026-2027 dönemi hareketliliği başladı. İlk kez burs veya kredi başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri için ödemelerin başlaması, yeni eğitim öğretim yılının en çok takip edilen gelişmeleri arasında yer aldı. Maddi destek almaya hak kazanan öğrenciler, hesaplarına yatırılacak tutarları ve ödeme takvimini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İlk defa KYK desteği alacak öğrenciler açısından ödeme sürecinin başlamasıyla birlikte hesap kontrolü de önem kazandı. Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı, öğrencilerin en çok yanıt aradığı sorular arasında bulunuyor. Özellikle yeni kayıt yaptıran ve ilk kez başvuru yapan üniversiteliler, ödeme işlemlerine ilişkin duyuruları yakından izliyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İlk kez ödeme alacak öğrenciler paralarını nasıl sorgulayacak? İşte 2026-2027 eğitim öğretim dönemi ödeme takvimiyle ilgili merak edilenler...