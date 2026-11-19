Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı mı? 38 bin hastane personel alımı tarihleri, kadro dağılımı, kontenjan ve taban puanları belli oldu mu, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü Sağlık Bakanlığının 38 bin personel alımına çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu alıma ilişkin hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ne zaman açılacak? Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu? Adayların merak ettiği taban puanlara ilişkin açıklama yapıldı mı, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte 38 bin hastane personel alımına ilişkin detaylar.