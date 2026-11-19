Lise mezunu memur adayları için 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ve atama puanları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından elde ettikleri KPSS P94 puanıyla hangi kurumlara başvuru yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Özellikle 50 ile 75 arasında puan alan adaylar, geçmiş atamalarda oluşan taban puanları ve tercih edilebilecek kadroları araştırıyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim sınavına 2 milyon 985 bin 438 kişi başvurdu. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda toplam 120 soru yer aldı ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi tanındı. Sonuçların 19 Kasım Perşembe günü açıklanmasıyla birlikte adayların tercih sürecine ilişkin araştırmaları da hız kazanacak. Kamu kurumlarına yapılacak personel alımlarında adayların puanlarının yanı sıra tercih kılavuzunda belirtilen özel şartlar da önem taşıyor. Peki, KPSS 50, 55, 61, 63, 65, 68, 70 ve 75 puanla hangi kadrolara yerleşilebilir? KPSS P94 ile hangi kurumlara başvuru yapılabilir? İşte 2026 atama puanlarına ilişkin ayrıntılar...